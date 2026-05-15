Gyökeres fordulat a hadviselésben: tanult az ukrajnai tapasztalatokból, és ijesztő szintre lépett Amerika

A gyakorlat során a 4. gyaloghadosztály alegységei valósághű, többtartományú hadviselési forgatókönyv alapján tevékenykedtek. A légi, szárazföldi és logisztikai erők elosztott hálózatokon keresztül működtek együtt. Ezeket az infrastruktúrákat úgy tervezték, hogy ellenálljanak az elektronikai hadviselésnek, a kiberműveleteknek és a nagy hatótávolságú precíziós csapásoknak. A 4. harci repülődandár Apache helikopterei előretolt fegyverzet- és üzemanyag-feltöltő pontokon hajtottak végre műveleteket. Eközben az új digitális vezetési architektúrához csatlakozva, közel valós időben osztottak meg hadműveleti adatokat az elosztott kötelékekkel.

Az NGC2 a Pentagon modernizációs programjának központi eleme. A rendszer a korábbi, lassabb vezetési technológiákat szoftver- és felhőalapú harcászati hálózatokkal váltja fel. Ez a megoldás harcjárműveket, helikoptereket, drónokat, szenzorokat, parancsnokságokat és katonákat kapcsol össze egy közös műveleti környezetben.

A hálózat szinte azonnal képes célmegjelölési és felderítési adatokat továbbítani a harctér egészén.

A fejlesztés katonai értéke abban rejlik, hogy drasztikusan lerövidíti az ellenséges célok felderítéséhez, azonosításához és leküzdéséhez szükséges időt. Az ukrajnai háború tapasztalatai egyértelműen rámutattak a helyhez kötött harcálláspontok és a központosított kommunikációs rendszerek sebezhetőségére. A drónfelderítés, a rakétacsapások és az elektronikai hadviselés ugyanis komoly fenyegetést jelent ezekre a célpontokra. Ennek nyomán az amerikai haderő felgyorsította a mobil, nagy túlélőképességű vezetési hálózatok rendszeresítését. Ezek a rendszerek korlátozott működési feltételek mellett is fenntartják a harci hatékonyságot.

