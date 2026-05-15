Hantavírus: 41 embert figyelnek meg, 18-an kerültek karanténba Amerikában

Az Egyesült Államokban egyelőre egyetlen igazolt Andes hantavírus-fertőzést sem azonosítottak a luxushajón kitört járvánnyal összefüggésben. Az amerikai egészségügyi hatóságok azonban 41 embert figyelnek meg, akik közül 18-at karanténban tartanak.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) csütörtökön közölte, hogy a megfigyelt személyek között olyan utasok is vannak, akik még a járvány azonosítása előtt tértek vissza az Egyesült Államokba. Emellett olyanokat is vizsgálnak, akik olyan repülőjáratokon utazhattak, ahol tünetes fertőzött volt jelen.

David Fitter, a CDC hantavírusokra reagáló munkacsoportjának irányítója elmondta: a legtöbb érintettnek az otthonában kell maradnia, és a

hathetesre tervezett megfigyelési időszak alatt kerülniük kell a személyes kontaktust.

A nebraskai orvosi központ korábban arról tájékoztatott, hogy egy magas biztonsági fokozatú elkülönítőben elhelyezett utast az orvosi vizsgálatokat követően átköltöztettek a többiekhez a karanténrészlegbe.

A járvány május elején tört ki a holland zászló alatt közlekedő MV Hondius expedíciós luxushajón. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint tizenegy utas fertőződött meg, akik közül hárman – egy holland házaspár és egy német állampolgár – életüket vesztették. A WHO kedden további esetek megjelenésére figyelmeztetett a hajóhoz köthető fertőzési láncolatban. A szervezet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

a helyzet nem hasonlítható a koronavírus-járványhoz, és nem fenyeget világjárvány kialakulásával.

Pénteken érkeztek haza azok az ausztrál állampolgárok, akik korábban a hajón tartózkodtak. Négy ausztrál, egy állandó letelepedési engedéllyel rendelkező személy, valamint egy új-zélandi lakos egy kormányzati különgéppel szállt le egy Perth melletti katonai légibázison. Mark Butler szövetségi egészségügyi miniszter elmondta, hogy valamennyien negatív teszteredménnyel és tünetmentesen szálltak fel a gépre Hollandiában, ennek ellenére a karanténlétesítményben újabb vizsgálatoknak vetik alá őket.

A WHO valamennyi utas számára 42 napos karantént javasolt. Az Andes hantavírust elsősorban rágcsálók terjesztik, a kórokozó emberről emberre csak ritkán terjed át. A megbetegedés jellemzően influenzaszerű tünetekkel, például fáradtsággal és lázzal jelentkezik a vírussal való érintkezést követő egy-nyolc hétben.

