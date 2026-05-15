Itt van Trump legújabb manővere: az éjszaka közepén elrabolt elnök sorsára juthat a forradalom legendás alakja?

A lehetséges vádemelés középpontjában az az 1996-os eset állna, amikor Kuba lelőtte egy kubai emigráns csoport repülőgépeit
- számolt be csütörtökön a CBS News amerikai csatorna. Az USA Today is összefüggésbe hozta a lehetséges vádemelést a közel 30 éves esetttel két, az ügyet jól ismerő forrásra hivatkozva.
A kubai légierő 1996. február 24-én lőtte le a miami székhelyű "Brothers to the Rescue" kubai emigráns aktivista szervezet két repülőgépét a kubai partok közelében. Havanna szerint a Cessna repülőgépek beléptek a kubai légtérbe, az ENSZ légügyi szervezete azonban arra a következtetésre jutott, hogy a gépek nemzetközi vizek felett repültek. A halottak közül hárman amerikai állampolgárok voltak.
Több amerikai politikus is szorgalmazta már Castro felelősségre vonását. Sajtóértesülések szerint kongresszusi képviselők azzal vádolják az egykori vezetőt, hogy védelmi miniszterként ő maga adott parancsot a gépek lelövésére.
Ron DeSantis, Florida republikánus kormányzója az X-en jelezte, hogy üdvözölné a vádemelést.
Hadd szóljon! Már éppen ideje!
- fogalmazott a politikus.
Mint emlékezetes, a Trump-adminisztráció januárban amerikai vádemelésre hivatkozva rabolta el és szállította az Egyesült Államokba Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét.
Castro 2018-ban mondott le elnöki tisztségéről, 2021-ben pedig a Kommunista Párt éléről, és azóta nem vesz részt a napi politikában.
Fidel Castro öccseként és az 1959-es forradalmi generáció egyik utolsó alakjaként azonban továbbra is nagy tekintélynek örvend az országban. Miguel Díaz-Canel jelenlegi elnök kulcsfontosságú tanácsadójaként tartják számon, és továbbra is komoly befolyással bír a kubai fegyveres erőkben.
