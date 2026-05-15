Itt van Zelenszkij válaszcsapása a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

Az orosz haderő tegnap este drónnal mért csapást Odessza megye energetikai infrastruktúrájára, a kritikus létesítményeket tartalék áramellátásra kapcsolták - közölte Oleh Kiper, a megyei közigazgatás vezetője és a DTEK , Ukrajna legnagyobb privát energiacége. Áldozatok nincsenek.

A támadás 32 települést és mintegy 15 ezer fogyasztót hagyott áram nélkül.

A DTEK tájékoztatása szerint a kár jelentős, ám mindent megtesznek az áramellátás lehető leggyorsabb helyreállításáért. Este 9-ig 12 ezer fogyasztó számára állították vissza a szolgáltatást.