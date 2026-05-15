Itt van Zelenszkij válaszcsapása a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

Mariupolban fogott állítólagos ukrán kémet az FSZB
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) arról számolt be, hogy Mariupolban hazaárulás címén őrizetbe vett egy helyi nőt, aki az orosz fegyveres erők állomáshelyeiről szolgáltatott ki információkat az ukrán titkosszolgálatoknak a Telegram mobilalkalmazáson keresztül.
(MTI)
Megérkezett Zelenszkij beígért válaszcsapása: Oroszország-szerte robbanásokat jelentettek, videón a hatalmas tűz
Ukrajna mára virradóra nagyszabású dróntámadást hajtott végre Oroszország több régiója ellen. Az ukrán haderő katonai és energetikai célpontokat is támadott, válaszlépésként arra a számos halálos áldozatot követelő orosz támadássorozatra, amely az utóbbi napokban Kijevet érte - számol be a Kyiv Independent.
Jelentés Moszkvából
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem 355 drónt lőtt le az éjszaka folyamán Oroszország felett.
(Reuters)
Orosz támadás érte Odessza energetikai rendszerét
Az orosz haderő tegnap este drónnal mért csapást Odessza megye energetikai infrastruktúrájára, a kritikus létesítményeket tartalék áramellátásra kapcsolták - közölte Oleh Kiper, a megyei közigazgatás vezetője és a DTEK , Ukrajna legnagyobb privát energiacége. Áldozatok nincsenek.
A támadás 32 települést és mintegy 15 ezer fogyasztót hagyott áram nélkül.
A DTEK tájékoztatása szerint a kár jelentős, ám mindent megtesznek az áramellátás lehető leggyorsabb helyreállításáért. Este 9-ig 12 ezer fogyasztó számára állították vissza a szolgáltatást.
Légi riadó Kijevben
Kijevet ismét ellenséges drónok támadják, a légvédelmi rendszer működésbe lépett Obolonban - közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.
Klicsko a lakosokat az óvóhelyeken való maradásra intette.
(Ukrinform)
Lépett Ukrajna: megelégelték az amerikai függőséget – Hamarosan egész Európát ukrán pajzs védheti?
A Fire Point két műholdat is indított az idén, és több tucat másik indítását tervezi 2027-ben - közölte csütörtökön Ukrajna vezető hadiipari vállalata.
Ukrán drónok csapódtak be Európa legnagyobb atomerőművének közvetlen közelében, sérültek is vannak
Megsebesült a zaporizzsjai atomerő két alkalmazottja a orosz ellenőrzés alá vett létesítmény területétől száz méterre egy ukrán dróncsapás következtében. Erről az atomerőmű számolt be a Max-csatornáján csütörtök este.
Válaszcsapást rendelt el Zelenszkij a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken
