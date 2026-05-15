  • Megjelenítés
Itt van Zelenszkij válaszcsapása a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken
Globál

Itt van Zelenszkij válaszcsapása a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország tegnap és tegnapelőtt 1567 drónt és 56 különféle rakétát lőtt ki ukrán célpontok ellen. Az ukrán légvédelem az elmondása alapján a drónok 94%-át és a rakéták 73%-át fogta el. Vitalij Klicsko kijevi polgármester gyásznappá nyilvánította május 15-ét, a főváros elleni nagyszabású orosz támadásban elhunytak emlékére. A május 13-ról 14-re virradó éjszaka történt orosz támadás halálos áldozatainak száma közben 24-re emelkedett, három gyermek is életét vesztette az ukrán fővárosban. További 47 személy megsérült. Zelenszkij tegnap arra utasította az ukrán katonai tisztviselőket, hogy terjesszenek elé lehetséges válaszlépéseket a nagyszabású orosz csapásokra. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgős összehívását kezdeményezte az ukrán civilek Oroszország általi tömeges megölése miatt. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.
Megosztás

Mariupolban fogott állítólagos ukrán kémet az FSZB

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) arról számolt be, hogy Mariupolban hazaárulás címén őrizetbe vett egy helyi nőt, aki az orosz fegyveres erők állomáshelyeiről szolgáltatott ki információkat az ukrán titkosszolgálatoknak a Telegram mobilalkalmazáson keresztül.

(MTI)

Megosztás

Megérkezett Zelenszkij beígért válaszcsapása: Oroszország-szerte robbanásokat jelentettek, videón a hatalmas tűz

Ukrajna mára virradóra nagyszabású dróntámadást hajtott végre Oroszország több régiója ellen. Az ukrán haderő katonai és energetikai célpontokat is támadott, válaszlépésként arra a számos halálos áldozatot követelő orosz támadássorozatra, amely az utóbbi napokban Kijevet érte - számol be a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Megérkezett Zelenszkij beígért válaszcsapása: Oroszország-szerte robbanásokat jelentettek, videón a hatalmas tűz
Megosztás

Jelentés Moszkvából

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem 355 drónt lőtt le az éjszaka folyamán Oroszország felett.

(Reuters)

Megosztás

Orosz támadás érte Odessza energetikai rendszerét

Az orosz haderő tegnap este drónnal mért csapást Odessza megye energetikai infrastruktúrájára, a kritikus létesítményeket tartalék áramellátásra kapcsolták - közölte Oleh Kiper, a megyei közigazgatás vezetője és a DTEK , Ukrajna legnagyobb privát energiacége. Áldozatok nincsenek.

A támadás 32 települést és mintegy 15 ezer fogyasztót hagyott áram nélkül.

A DTEK tájékoztatása szerint a kár jelentős, ám mindent megtesznek az áramellátás lehető leggyorsabb helyreállításáért. Este 9-ig 12 ezer fogyasztó számára állították vissza a szolgáltatást.

Megosztás

Légi riadó Kijevben

Kijevet ismét ellenséges drónok támadják, a légvédelmi rendszer működésbe lépett Obolonban - közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.

Klicsko a lakosokat az óvóhelyeken való maradásra intette.

(Ukrinform)

Megosztás

Lépett Ukrajna: megelégelték az amerikai függőséget – Hamarosan egész Európát ukrán pajzs védheti?

A Fire Point két műholdat is indított az idén, és több tucat másik indítását tervezi 2027-ben - közölte csütörtökön Ukrajna vezető hadiipari vállalata.

Tovább a cikkhez
Lépett Ukrajna: megelégelték az amerikai függőséget – Hamarosan egész Európát ukrán pajzs védheti?
Megosztás

Ukrán drónok csapódtak be Európa legnagyobb atomerőművének közvetlen közelében, sérültek is vannak

Megsebesült a zaporizzsjai atomerő két alkalmazottja a orosz ellenőrzés alá vett létesítmény területétől száz méterre egy ukrán dróncsapás következtében. Erről az atomerőmű számolt be a Max-csatornáján csütörtök este.

Tovább a cikkhez
Ukrán drónok csapódtak be Európa legnagyobb atomerőművének közvetlen közelében, sérültek is vannak
Megosztás

Válaszcsapást rendelt el Zelenszkij a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: megkezdődött az átadás-átvétel, Pintér Sándor vizsgálatot kért maga ellen
Történelmi csúcson az amerikai tőzsdék, húzzák a bitcoint is
Befutott a mindent felforgató drámai döntés: ledőlt az első dominó az európai nagyhatalomban, bukhat a kormányfő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility