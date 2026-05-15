Kapuk előtt az "Észak királya": belendült a trónkövetelő, aki végleg letaszíthatja az európai hatalom vezetőjét

Az országos népszerűségnek örvendő Burnham a Makerfield nevű választókerületben indulna, melynek jelenlegi munkáspárti képviselője, Josh Simons ennek megfelelően bejelentette, hogy lemond mandátumáról. Simons szerint Burnham

előmozdíthatja azt a változást, amelyre országunk áhítózik.

A lemondás nyomán időközi választást lesz kiírva, ez nyithat utat a manchesteri polgármester előtt, hogy visszatérjen a londoni Westminster-palotába. A manőverre azért van szükség, mert a Munkáspárt szabályai szerint csak parlamenti képviselő indulhat a pártvezetői posztért.

Burnham kijelentette,

egyetlen szavazatot sem vesz magától értetődőnek,

és "keményen fog dolgozni az emberek bizalmának visszaszerzésén" az északnyugat-angliai választókerületbe. Mint mondta, arra kéri majd a választók támogatását, hogy

azt a változást, amit Nagy-Manchesterben hozott, az egész Egyesült Királyságban elhozza, és a politika az emberek szolgálatában megfelelően működjön.

Burnham győzelme közel sem garantált, ezen pedig a pártvezetési ambíciója is áll vagy bukik.

Makerfieldet a Munkáspárt 2024-ben mindössze 5399 szavazatos fölénnyel tartotta meg a Reform UK-kel szemben, és az ehhez hasonló körzetekben a pár héttel ezelőtti önkormányzati választáson jelentősen előretört a jobbolali populista párt.

Nigel Farage, a Reform UK vezetője máris bejelentette, hogy mindent beleadnak majd a makerfieldi időközi választásba. A Zöld Párt szintén bejelentette indulását, ami tovább nehezítheti Burnham dolgát.

Elemzők szerint ugyanakkor kitűnő Downing Street-i ajánlólevél lenne Burnham számára, ha egy olyan körzetben tudna nyerni, ahol visszaszorulóban van a Munkáspárt,

és ezzel felvillantaná a feltámadás esélyét a kormánypárt egésze számára.

A Sky értesülései szerint Burnham jelölését a Munkáspárt vezető testülete, az Országos Végrehajtó Bizottság (NEC) illetékes tisztségviselői csoportja már a hétvégén tárgyalhatja. A teljes NEC-ülésre kedden kerül sor.

A Munkáspárt helyettes vezetője, Lucy Powell közölte:

"megbízható forrásból tudja", hogy senki nem próbálja majd megakadályozni Burnham indulását.

Februárban a testület – Keir Starmer közbenjárásával – még blokkolta Burnham jelöltségét a Gorton és Dentonban megrendezett időközi választáson, melyet a zöldek kaparintottak meg.

Mint megírtuk, tegnap Wes Streeting lett az első brit miniszter, aki a Munkáspárt katasztrofális választási eredményei nyomán lemondott. A szintén potenciális utódként számontartott, Burnhamhez képest kevésbé baloldali irányvonalat képviselő Streeting környezetéből olyan információk szivárogtak, hogy az exminiszter elegendő támogatással rendelkezne a vezetőváltás kezdeményezéséhez, de egyelőre kivár. Egyes elemzők úgy vélik, ha Streeting úgy hívta volna ki Starmert, hogy Burnhamnek nincs esélye megméretnie magát, az aláásta volna a vezetői verseny párton belüli hitelességét.

Streeting tegnapi lemondólevelében széles körű eszmecserét sürgetett a párt jövőjéről, ma pedig nyilvánosan támogatta Burnham makerfieldi indulását is, akit a Munkáspárt "egyik legjobb játékosának" nevezve.

Angela Rayner volt miniszterelnök-helyettes egyébként szintén a lehetséges kihívók között van, és ő is tegnap jelentette be, hogy rendezte a tavalyi lemondását kiváltó adóügyeit. Starmer korábbi második embere, aki ideológiailag Burnhamhez áll közel, mintegy 40 ezer font elmaradt ingatlanilletéket fizetett be a brit adóhatóságnak. Rayner nem zárta ki, hogy indulna egy esetleges pártelnökválasztáson, de azt hangsúlyozta, hogy ő maga nem kezdeményezné azt.

A vezetőváltási folyamat elindításához a munkáspárti képviselők 20 százalékának támogatása szükséges.

A jelenlegi 403 fős frakció esetében ez 81 képviselőt jelent. Kihívás esetén Starmer neve automatikusan felkerülne a szavazólapra, már ha a miniszterelnök nem jelenti be lemondását.

Címlapkép forrása: Jaimi Joy/Bloomberg via Getty Images