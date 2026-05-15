Kapuk előtt az "Észak királya": belendült a trónkövetelő, aki végleg letaszíthatja az európai hatalom vezetőjét

Andy Burnham, az észak-angliai Manchester polgármestere bejelentette, hogy szándékában áll visszatérni a brit parlament alsóházába. Döntését nem sokkal azután hozta meg, hogy Wes Streeting egészségügyi miniszter csütörtökön lemondott, és nyíltan bírálta Keir Starmer brit miniszterelnök vezetését. Streeting távozása, majd az "Észak királyának" becézett Burnham színre lépése a munkáspárti vezetőcsere első felvonása lehet - írta meg a BBC.

Az országos népszerűségnek örvendő Burnham a Makerfield nevű választókerületben indulna, melynek jelenlegi munkáspárti képviselője, Josh Simons ennek megfelelően bejelentette, hogy lemond mandátumáról. Simons szerint Burnham

előmozdíthatja azt a változást, amelyre országunk áhítózik.

A lemondás nyomán időközi választást lesz kiírva, ez nyithat utat a manchesteri polgármester előtt, hogy visszatérjen a londoni Westminster-palotába. A manőverre azért van szükség, mert a Munkáspárt szabályai szerint csak parlamenti képviselő indulhat a pártvezetői posztért.

Burnham kijelentette,

egyetlen szavazatot sem vesz magától értetődőnek,

és "keményen fog dolgozni az emberek bizalmának visszaszerzésén" az északnyugat-angliai választókerületbe. Mint mondta, arra kéri majd a választók támogatását, hogy

azt a változást, amit Nagy-Manchesterben hozott, az egész Egyesült Királyságban elhozza, és a politika az emberek szolgálatában megfelelően működjön.

Burnham győzelme közel sem garantált, ezen pedig a pártvezetési ambíciója is áll vagy bukik.

Makerfieldet a Munkáspárt 2024-ben mindössze 5399 szavazatos fölénnyel tartotta meg a Reform UK-kel szemben, és az ehhez hasonló körzetekben a pár héttel ezelőtti önkormányzati választáson jelentősen előretört a jobbolali populista párt.

Nigel Farage, a Reform UK vezetője máris bejelentette, hogy mindent beleadnak majd a makerfieldi időközi választásba. A Zöld Párt szintén bejelentette indulását, ami tovább nehezítheti Burnham dolgát.

Elemzők szerint ugyanakkor kitűnő Downing Street-i ajánlólevél lenne Burnham számára, ha egy olyan körzetben tudna nyerni, ahol visszaszorulóban van a Munkáspárt,

és ezzel felvillantaná a feltámadás esélyét a kormánypárt egésze számára.

A Sky értesülései szerint Burnham jelölését a Munkáspárt vezető testülete, az Országos Végrehajtó Bizottság (NEC) illetékes tisztségviselői csoportja már a hétvégén tárgyalhatja. A teljes NEC-ülésre kedden kerül sor.

A Munkáspárt helyettes vezetője, Lucy Powell közölte:

"megbízható forrásból tudja", hogy senki nem próbálja majd megakadályozni Burnham indulását.

Februárban a testület – Keir Starmer közbenjárásával – még blokkolta Burnham jelöltségét a Gorton és Dentonban megrendezett időközi választáson, melyet a zöldek kaparintottak meg.

Mint megírtuk, tegnap Wes Streeting lett az első brit miniszter, aki a Munkáspárt katasztrofális választási eredményei nyomán lemondott. A szintén potenciális utódként számontartott, Burnhamhez képest kevésbé baloldali irányvonalat képviselő Streeting környezetéből olyan információk szivárogtak, hogy az exminiszter elegendő támogatással rendelkezne a vezetőváltás kezdeményezéséhez, de egyelőre kivár. Egyes elemzők úgy vélik, ha Streeting úgy hívta volna ki Starmert, hogy Burnhamnek nincs esélye megméretnie magát, az aláásta volna a vezetői verseny párton belüli hitelességét.

Streeting tegnapi lemondólevelében széles körű eszmecserét sürgetett a párt jövőjéről, ma pedig nyilvánosan támogatta Burnham makerfieldi indulását is, akit a Munkáspárt "egyik legjobb játékosának" nevezve.

Angela Rayner volt miniszterelnök-helyettes egyébként szintén a lehetséges kihívók között van, és ő is tegnap jelentette be, hogy rendezte a tavalyi lemondását kiváltó adóügyeit. Starmer korábbi második embere, aki ideológiailag Burnhamhez áll közel, mintegy 40 ezer font elmaradt ingatlanilletéket fizetett be a brit adóhatóságnak. Rayner nem zárta ki, hogy indulna egy esetleges pártelnökválasztáson, de azt hangsúlyozta, hogy ő maga nem kezdeményezné azt.

A vezetőváltási folyamat elindításához a munkáspárti képviselők 20 százalékának támogatása szükséges.

A jelenlegi 403 fős frakció esetében ez 81 képviselőt jelent. Kihívás esetén Starmer neve automatikusan felkerülne a szavazólapra, már ha a miniszterelnök nem jelenti be lemondását.

