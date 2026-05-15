Kiadta a parancsot Netanjahu: támadást indított az izraeli légierő

Az izraeli hadsereg légicsapással célzott csapást hajtott végre a Gázai övezetben Iz ad-Dín Haddád, a Hamász palesztin iszlamista szervezet gázai vezetője ellen - jelentette be közleményben péntek este Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter.

A hadsereg egy lakóépületet támadott Gázában, miután Iz ad-Dín Haddád előjött a rejtekhelyéről, és hírszerzési információ érkezett arról, hogy Gázaváros Rimal negyedében egy lakásban tartózkodik. A palesztinok halottakról és sebesültekről számoltak be a légierő támadása nyomán.

A parancsnok sorsa egyelőre nem világos, de egy magas rangú biztonsági tisztviselő azt nyilatkozta a ynet című hírportálnak, hogy

"a kezdeti jelek alapján a likvidálás sikeres volt".

Az elmúlt hónapokban ő állt Izrael körözési listájának élén a Gázai övezetben.

Haddád a 2023. október 7-i, Izrael elleni terrortámadás egyik kitervelője volt, s a gázai háború idején ő felelt az övezetbe hurcolt izraeli túszokért. Ő volt az utolsó, még életben maradt parancsnok, aki jelentős tisztséget töltött be 2023. október 7-én a Hamászban. Tizenhét évesen csatlakozott a terrorszervezethez, fokozatosan emelkedett a ranglétrán, amíg kinevezték az öt dandár egyikének parancsnokává.

Az akció előtt mintegy másfél hétig követték Haddádot, arra vártak, hogy előjöjjön a rejtekhelyéről, és amikor erről megbizonyosodtak, kiadták a parancsot a légicsapásra. A gázai háború idején Haddád számos búvóhelyen élt, és túszokat vett maga köré, hogy elkerülje a likvidálást.

Haddád az előző vezető, Mohamed Szinvar tavaly májusi likvidálása óta a Hamász - legalábbis a katonai szárny - vezetője volt a Gázai övezetben. A háború alatt az ötvenes évei közepén járó terrorista megváltoztatta a külsejét, feketére festette a haját, és levágta szakálla nagy részét.

Beszélt héberül, és a háború alatt túszokat tartott fogva az övezet északi részén, köztük a katonai szolgálatuk idején a gázai határt monitorokon figyelő és elrabolt katonanőket. Több kiszabadult túsz is beszámolt péntek este Izraelben a közösségi médiában arról, hogy ő volt a fogvatartójuk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images