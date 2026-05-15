  • Megjelenítés
Kongatják a vészharangot: nukleáris létesítmények körül keringtek drónok százai, atomkatasztrófától tartva intettek vérmérsékletre
Globál

Kongatják a vészharangot: nukleáris létesítmények körül keringtek drónok százai, atomkatasztrófától tartva intettek vérmérsékletre

MTI
Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója csütörtökön mély aggodalmát fejezte ki az ukrán atomerőművek közelében zajló katonai tevékenységek fokozódása miatt, amely szerinte jelentős kockázatot jelent.

Az elmúlt 24 órában a NAÜ szakértő csoportjai a harci tevékenység jelentős növekedéséről kaptak tájékoztatást,

több mint 160 drónt regisztráltak a nukleáris létesítmények közelében

- írta az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete egy közleményben.

Bár az IAEA megfigyelő csoportjai nem számoltak be nukleáris biztonságot közvetlenül fenyegető hatásról, Rafael Grossi főigazgató mély aggodalmát fejezte ki az ilyen katonai tevékenységek miatt

Még több Globál

Itt van Zelenszkij válaszcsapása a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

Megérkezett Zelenszkij beígért válaszcsapása: Oroszország-szerte robbanásokat jelentettek, videón a hatalmas tűz

Titkos találkozója volt Donald Trump emberének: üzenetet küldött az elnök a feketelistás szigetországnak

- írták. A dokumentum szerint ezek a tevékenységek "az elmúlt napokban fokozódtak, ami jelentős kockázatot jelent a nukleáris biztonságra és védelemre nézve".

A közleményben Grossi minden felet a "legnagyobb visszafogottságra" szólított fel.

Mint beszámoltunk róla, csütörtökön megsebesült a zaporizzsjai atomerő két alkalmazottja a orosz ellenőrzés alá vett létesítmény területétől száz méterre egy ukrán dróncsapás következtében, erről az atomerőmű számolt be a Max-csatornáján.

A két alkalmazott szolgálati feladatainak ellátása közben, egy mozgó gépjárműben szenvedett sérüléseket. Jevgenyija Jasina, a létesítmény kommunikációs igazgatója közölte, hogy ukrán drónok akadályozták a sebesültek evakuálására a helyszínre érkező mentőautó mozgását. Az incidensről az atomerőmű értesítette a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ). A dróntámadást követően a sugárzási háttérszint normál tartományban maradt.

Oroszország csütörtökön több órán át támadta Kijevet, több száz drónnal és tucatnyi rakétával.

Kapcsolódó cikkünk

Itt van Zelenszkij válaszcsapása a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: megkezdődött az átadás-átvétel, Pintér Sándor vizsgálatot kért maga ellen
Történelmi csúcson az amerikai tőzsdék, húzzák a bitcoint is
Befutott a mindent felforgató drámai döntés: ledőlt az első dominó az európai nagyhatalomban, bukhat a kormányfő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility