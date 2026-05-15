Kongatják a vészharangot: nukleáris létesítmények körül keringtek drónok százai, atomkatasztrófától tartva intettek vérmérsékletre

Az elmúlt 24 órában a NAÜ szakértő csoportjai a harci tevékenység jelentős növekedéséről kaptak tájékoztatást,
több mint 160 drónt regisztráltak a nukleáris létesítmények közelében
- írta az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete egy közleményben.
Bár az IAEA megfigyelő csoportjai nem számoltak be nukleáris biztonságot közvetlenül fenyegető hatásról, Rafael Grossi főigazgató mély aggodalmát fejezte ki az ilyen katonai tevékenységek miatt
- írták. A dokumentum szerint ezek a tevékenységek "az elmúlt napokban fokozódtak, ami jelentős kockázatot jelent a nukleáris biztonságra és védelemre nézve".
A közleményben Grossi minden felet a "legnagyobb visszafogottságra" szólított fel.
Mint beszámoltunk róla, csütörtökön megsebesült a zaporizzsjai atomerő két alkalmazottja a orosz ellenőrzés alá vett létesítmény területétől száz méterre egy ukrán dróncsapás következtében, erről az atomerőmű számolt be a Max-csatornáján.
A két alkalmazott szolgálati feladatainak ellátása közben, egy mozgó gépjárműben szenvedett sérüléseket. Jevgenyija Jasina, a létesítmény kommunikációs igazgatója közölte, hogy ukrán drónok akadályozták a sebesültek evakuálására a helyszínre érkező mentőautó mozgását. Az incidensről az atomerőmű értesítette a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ). A dróntámadást követően a sugárzási háttérszint normál tartományban maradt.
Oroszország csütörtökön több órán át támadta Kijevet, több száz drónnal és tucatnyi rakétával.
