Közzétették, kik a tagjai a fontmilliárdosok klubjának – Egy jól ismert név is csatlakozott

A The Sunday Times című vasárnapi brit lap 1989 óta minden év tavaszán összeállítja listáját – Rich List – a Nagy-Britanniában élő leggazdagabbak becsült vagyonáról. Az egykori sportsztárok közül elsőként David Beckham idén csatlakozott a milliárdosok klubjához.

A most 38. alkalommal elkészített összesítés szerint Nagy-Britanniában jelenleg 157 milliárdos él, eggyel több, mint tavaly, de hússzal kevesebb, mint 2022-ben, a legutóbbi tetőzés évében, amikor a Rich List 177 szereplőjének volt egymilliárd fontnál nagyobb vagyona.

Az idei Rich List felső 350-es mezőnyének becsült összvagyona 784 milliárd font (324 ezer milliárd forint), 1,4 százalékkal több, mint tavaly.

A vagyonlista szerkesztőinek számításai szerint a rangsor 350 leggazdagabb szereplője az éves brit hazai össztermék (GDP) negyedének megfelelő összvagyont tudhat magáénak.

A gazdasági helyzet általános romlásának jeleként ugyanakkor az idei ezres listára már 340 millió font vagyonnal is fel lehetett kerülni; ez a tavalyi Rich List alsó határánál 10 millió fonttal kevesebb.

A Rich List 2026 összeállítói hangsúlyozzák, hogy a kormányzó brit Munkáspárt 2024-ben aratott fölcsuszamlásszerű parlamenti választási győzelme óta szinte folyamatos a szupergazdagok elvándorlása, mindenekelőtt a Labour-kormány által végrehajtott, illetve tervezett adómódosítások miatt.

Az idei vagyonlista egyik kiemelt szereplője a brit uralkodó által tavaly lovagi rangra emelt Sir David Beckham, a Manchester United és az angol labdarúgó-válogatott egykori világsztárja, aki feleségével, Victoriával – a Spice Girls lánybanda popsztárjából lett sikeres divattervezővel – együtt több mint a kétszeresére, a tavalyi Rich Listben kimutatott 500 millió fontról 1,185 milliárd fontra (462 milliárd forintra) növelte vagyonát.

A látványos anyagi gyarapodást a házaspár a labdarúgáshoz kötődő iparágakban, az élelmiszeriparban, az ingatlanpiacon és a divatvilágban végrehajtott jól jövedelmező befektetéseinek köszönheti.

Az idei milliárdos ranglistát továbbra is a Hinduja nagyvállalkozói dinasztia vezeti 38 milliárd font vagyonnal.

A család – amelynek 48 országban működő, negyedmillió alkalmazottat foglalkoztató vállalkozási hálózata az olaj- és az autóipartól a pénzügyi szolgáltatásokon és az ingatlanszektoron át a médiapiacig terjed – nyolcadik alkalommal áll a Rich List élén, és becsült vagyonuk a tavalyi rangsorban kimutatotthoz képest 2,7 milliárd fonttal nőtt.

Az írók vagyonlistáját változatlanul a példátlan sikerű Harry Potter-regénysorozat Skóciában élő szerzője, Joanne K. Rowling vezeti, akinek a Rich List 2026 szerkesztői 975 millió font vagyont tulajdonítanak, 30 millió fonttal többet, mint tavaly.

J.K. Rowling ma világviszonylatban is messze a leggazdagabb regényíró.

A Rich List 2026 élmezőnyéhez képest III. Károly király szinte szegénynek tűnik, annak ellenére, hogy a 77 éves uralkodó jelentősen gyarapította vagyonát az elmúlt évben. Károly magánvagyonát az idei lista összeállítói 680 millió fontra taksálják, 40 millió fonttal többre, mint tavaly. A király ezzel a tavalyi 238. helyről a 230. helyre lépett elő.

Az uralkodó megtakarításainak egyik fő forrása a Duchy of Cornwall (Cornwall hercegsége) gyűjtőnevű, több mint 54 ezer hektáron elterülő királyi birtokhálózat és vagyonkezelő hitbizomány, amelynek éves működési eredménye a legutóbbi adatok szerint 2011 és 2024 között 43 százalékkal 25,7 millió fontra bővült.

A leggazdagabb brit zenészek és zeneszerzők listáját továbbra is Sir Paul McCartney vezeti: a Beatles 84 éves egykori basszusgitárosának és dalszerzőjének vagyona a Rich List 2026 becslése szerint 1,055 milliárd font.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Neil Hall