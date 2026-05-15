Lehengerlő, Kijev elleni orosz támadásról pletykálnak - Elmondta a szakértő, megindulhat-e a végső ostrom

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt, hogy Ukrajna hírszerzési információi szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök arra készül, hogy jobban bevonja Belaruszt a háborúba. Olekszandr Kovalenkó ukrán katonai szakértő árnyalta az elnök kijelentését: szerinte nem kell egy újabb, Észak-Ukrajna elleni inváziótól tartani.

Zelenszkij elnök kijelentése miatt megindult a találgatás arról, hogy mekkora esélye van annak, hogy ahogy a háború elején, úgy Oroszország újabb támadást indít Észak-Ukrajna – Csernyihiv, Kijev, Csernobil ellen – most esetleg nem csupán Belarusz felől indulva, hanem a Belarusz fegyveres erők támogatásával.

Olekszandr Kovalenkó ukrán katonai szakértő az UNN-nek arról beszélt:

egyelőre nem kell tartani attól, hogy átfogó offenzíva indul Észak-Ukrajna ellen.

Azzal érvelt: egy ilyen katonai művelethez legalább 100 ezer katona kell, szerinte Oroszországnak közel sincs ennyi katonája most Belaruszban. Ha pedig nekiállnának a csapatösszevonásoknak, ezt az ukrán hírszerzés is észlelné. Arra is kitért: a belarusz haderőnek körülbelül 14 ezer harcképes katonája van szárazföldi alakulataiban, így nem várható, hogy megindítják őket Ukrajna ellen.

Kovalenkó ugyanakkor hozzátette: ha nem is várható totális invázió Kijev ellen, arra lehet számítani, hogy a légierő támadásai, dróntámadások, esetleg különleges erőkkel való, limitált betörések fokozódni fognak majd Belarusz felől.

