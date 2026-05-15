  • Megjelenítés
Lehengerlő, Kijev elleni orosz támadásról pletykálnak - Elmondta a szakértő, megindulhat-e a végső ostrom
Globál

Lehengerlő, Kijev elleni orosz támadásról pletykálnak - Elmondta a szakértő, megindulhat-e a végső ostrom

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt, hogy Ukrajna hírszerzési információi szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök arra készül, hogy jobban bevonja Belaruszt a háborúba. Olekszandr Kovalenkó ukrán katonai szakértő árnyalta az elnök kijelentését: szerinte nem kell egy újabb, Észak-Ukrajna elleni inváziótól tartani.

Zelenszkij elnök kijelentése miatt megindult a találgatás arról, hogy mekkora esélye van annak, hogy ahogy a háború elején, úgy Oroszország újabb támadást indít Észak-Ukrajna – Csernyihiv, Kijev, Csernobil ellen – most esetleg nem csupán Belarusz felől indulva, hanem a Belarusz fegyveres erők támogatásával.

A kijelentésről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Ukrán hírszerzés: pusztító tervek vannak Putyin tarsolyában, NATO-tagállamok is célkeresztbe kerülhetnek

Olekszandr Kovalenkó ukrán katonai szakértő az UNN-nek arról beszélt:

egyelőre nem kell tartani attól, hogy átfogó offenzíva indul Észak-Ukrajna ellen.

Még több Globál

Itt van Zelenszkij válaszcsapása a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

Generációkon átívelő mentális válságra figyelmeztet a WHO - Folyamatosan romlik a helyzet, már milliók szorulnak támogatásra Ukrajnában

Titkos szövetségest talált Izrael? Megtörte a csendet a gazdag olajmonarchia - Azt mondják, ordas hazugság az egész sztori

Azzal érvelt: egy ilyen katonai művelethez legalább 100 ezer katona kell, szerinte Oroszországnak közel sincs ennyi katonája most Belaruszban. Ha pedig nekiállnának a csapatösszevonásoknak, ezt az ukrán hírszerzés is észlelné. Arra is kitért: a belarusz haderőnek körülbelül 14 ezer harcképes katonája van szárazföldi alakulataiban, így nem várható, hogy megindítják őket Ukrajna ellen.

Kovalenkó ugyanakkor hozzátette: ha nem is várható totális invázió Kijev ellen, arra lehet számítani, hogy a légierő támadásai, dróntámadások, esetleg különleges erőkkel való, limitált betörések fokozódni fognak majd Belarusz felől.

Kapcsolódó cikkünk

Itt van Zelenszkij válaszcsapása a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: felbont egy gigaszerződést a kormány – Meddig tarthat a Tisza diadalmenete?
Nem talál magára a forint: 360 felett az euró árfolyama
Itt van Zelenszkij válaszcsapása a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility