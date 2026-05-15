Lépett az Egyesült Államok: felgyorsítják annak a gigantikus gépnek a fejlesztését, ami nélkül megbénulnának a bombázók
Az Egyesült Államok Légiereje és a Boeing nagyszabású programot indított a KC-46 Pegasus légi utántöltő flotta bevethetőségének helyreállítására és harci képességeinek bővítésére. Ezzel 2030-ig több mint húsz százalékkal kívánják növelni a hadrafoghatóságot - tudósított az Army Recognition.

A 2026. május 12-én bejelentett kezdeményezés három pilléren nyugszik. Felgyorsítják a Remote Vision System 2.0 kamerarendszer telepítését, korszerűsítik a korai gyártású gépeket, emellett új fenntarthatósági keretrendszert vezetnek be. A cél az, hogy globálisan több bevethető tanker álljon rendelkezésre.

Troy Meink, a légierő minisztere a KC-46-ot az "amerikai erőkivetítés sarokkövének" nevezte. Kiemelte, hogy a Boeinggel kötött új partnerség egyszerre javítja a gépek rendelkezésre állását, és felgyorsítja a kritikus műveleti képességek bevezetését. A tankerflotta meghatározó szerepet tölt be az indo-csendes-óceáni és az európai hadszíntéren. Ezekben a régiókban a tartós katonai légi jelenlét nagymértékben függ a megbízható légi utántöltéstől.

A KC-46 Pegasust a Boeing fejlesztette ki az 1950-es évek óta szolgáló KC-135 Stratotanker részleges leváltására. A Boeing 767-2C utasszállító sárkányszerkezetére épülő gép egy sokoldalú platform.

A légi utántöltés mellett teherszállításra, csapatszállításra és sebesültszállításra egyaránt alkalmas.

Üzemanyag-kapacitása mintegy 96 160 kilogramm. Az amerikai és a szövetséges repülőgépeket egyaránt képes kiszolgálni merev töltőcsöves, valamint hajlékonycsöves rendszerrel is.

A légi utántöltő képesség az amerikai globális hadműveletek alapfeltétele. Az F-22 Raptor és az F-35 Lightning II vadászgépek harci hatótávolságának kiterjesztése, a B-2 Spirit és a B-21 Raider stratégiai bombázók nagy hatótávolságú csapásmérő műveletei, illetve a haderő gyors, globális átcsoportosítása egyaránt a légi utántöltéstől függ. A flotta bevethetőségének növelése ezért közvetlen hatással van az Egyesült Államok és szövetségesei elrettentő erejére és hadműveleti képességeire.

