Lépett Ukrajna: megelégelték az amerikai függőséget – Hamarosan egész Európát ukrán pajzs védheti?

Denisz Stilerman, a cég társalapítója és főmérnöke, akit a Kyiv Post angol nyelvű hírportál idézett, arról beszélt, hogy a műholdprogram a cég azon tágabb erőfeszítéseinek részét képezi, hogy
csökkentsék Ukrajna függését az amerikai és más nyugati technológiai beszállítóktól,
miközben hazai stratégiai rendszereket építenek ki.
A fegyvereink mögötti elgondolás az, hogy nemcsak fegyvereket és nemcsak biztonságot értékesítünk, hanem biztonsági függetlenséget is
- hangoztatta a Financial Times című lapnak adott interjújában.
Stilerman nem tárta fel a műholdak műszaki részleteit, mindössze annyit közölt, hogy azok szélesebb körű védelmi igényeket hivatottak támogatni, ideértve a kommunikációt, koordinációt és harctérfigyelést, miközben Ukrajna kiterjeszti drón- és rakétaműveleteit.
Ukrajna nyugati partnerektől való függése, ami a hírszerzési információkhoz való hozzáférést illeti, különösen 2025 márciusában vált nyilvánvalóvá, amikor Donald Trump kormányzata felfüggesztette a katonai segélyt, a hírszerzési támogatást és a létfontosságú fegyverszállításokat Ukrajna felé, miután az amerikai elnök február 28-án összetűzésbe keveredett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az Ovális Irodában.
Trump akkori ukrajnai megbízottja, Keith Kellogg úgy fogalmazott, hogy szerinte a lépés célja az volt, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára a tárgyalások megkezdése érdekében. Mindez különösen az orosz területen belüli csapásokhoz szükséges hírszerzési információkat érintette.
Az ukrajnai háború kitörése nyomán alapított Fire Point gyorsan Ukrajna egyik vezető védelmi vállalatává nőtte ki magát,
amely nagy hatótávolságú drónokat és manőverező robotrepülőgépeket gyárt. Ezeket mélységi csapásokhoz is használják Oroszország területén.
A vállalat azt mindemellett arról is beszámolt, hogy egy "páneurópai légvédelmi pajzs" kialakításán is dolgozik, amelynek célja, hogy csökkentsék az egyes külföldi rendszerektől való függőséget, és egy integráltabb európai biztonsági hálózatot hozzanak létre.
Stilerman szerint az európai kormányok és védelmi vállalatok egyre nagyobb érdeklődést tanúsítanak az ukrán fegyverrendszerek iránt.
Ezt azok alacsonyabb költségével és a harci tapasztalatokkal indokolta.
A Fire Point neve felmerült a tavaly Ukrajnában kirobbant kiterjedt korrupciós ügyben. A vállalat vezetősége tagadta az érintettséget.
