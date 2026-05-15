Maga az érintett vallott: az oroszok pont azt az embert akarják megölni, akivel a békéről tárgyalnak
Kirilo Budanov, az ukrán elnöki kabinet vezetője, korábbi katonai hírszerzési vezető a brit The Times-nak azt mondta, hiába ő vezeti az ukrán tárgyalódelegációt az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon, Moszkva továbbra is a meggyilkolásával próbálkozik.

Budanov 2020 augusztusától az idei év januárjáig vezette az ukrán katonai hírszerzést (GUR), majd Volodimir Zelenszkij ukrán államfő az elnöki kabinet vezetőjévé nevezte ki, miután elődje, Andrij Jermak súlyos korrupciós ügyletbe keveredett. (Jermakot éppen csütörtökön vették őrizetbe az ügy miatt.)

Budanov kémfőnökként számos merényletet tervezett és kivitelezett oroszbarát kollaboránsok, orosz propagandisták és katonatisztek ellen, ezért azok közé tartozik, akikkel Moszkva a leginkább le akar számolni. Budanov ellen már legalább tíz alkalommal kíséreltek meg merényletet, amelyekből három nyilvánosságra is került: egy 2019-es, egy 2023-as és egy 2024-es merényletkísérlet.

Az elnöki kabinet jelenlegi vezetője azt mondta,

bár ebben a tisztségében ő vezeti a béketárgyalások Oroszországgal, Moszkva továbbra is meg akarja gyilkoltatni.

Budanov ugyanakkor ezt „abszolút normálisnak” nevezte. Bár az elnöki palotában a legszigorúbb biztonsági előírások vannak érvényben, a The Times újságíróit is pisztollyal az övén fogadta.

Budanov elmondta, a béketárgyalások kapcsán nagy előny számára, hogy rendelkezik oroszországi kapcsolatokkal, mert ezek információkkal tudnak szolgálni az orosz tárgyalópartnereik erősségeiről és gyengeségeiről.

Az elnöki kabinetvezető elmondta még, hogy Oroszország bármikor képes lenne nukleáris csapást mérni Ukrajnára, de ehhez kell a politikai akarat, amelyet jelenleg nem lát.

Nem látok olyan jeleket, hogy nukleáris csapásra készülnének. Ha lennének ilyenek, tudnék róluk

– fogalmazott Budanov.

Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

