Megegyezett Ukrajna és Oroszország: több száz katona térhetett haza

Jelenleg az orosz katonák a Fehérorosz Köztársaság területén tartózkodnak, ahol megkapják a szükséges pszichológiai és orvosi segítséget
- áll a tájékoztatásban.
205 Ukrainians are home.Today, warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard, and the State Border Guard Service are returning from Russian captivity. This is the first stage of the 1,000-for-1,000 exchange.Among those released are privates, sergeants, and… pic.twitter.com/nhw50vUfZ6 https://t.co/nhw50vUfZ6— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2026
A fogolycserét Volodimir Zelenszkij is megerősítette, az ukrán elnök szerint egy szélesebb körű, ezer-ezer fős hadifogoly-csere első szakaszaként Ukrajna 205 katonát hozott haza orosz fogságból.
Korábban Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója azt mondta, hogy Oroszország elfogadta Donald Trump amerikai elnök kezdeményezését, hogy május 9. és 11. között kössön tűzszünetet Ukrajnával, és ebben az időszakban cseréljen ki ezer-ezer hadifoglyot Kijevvel.
Május 9-én Usakov azt közölte, hogy az orosz és ukrán illetékes szervek aktívan dolgoznak a kicserélendő hadifoglyok listáin, és ha megegyezés születik, megkezdődik az átadás.
