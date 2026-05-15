Megegyezett Ukrajna és Oroszország: több száz katona térhetett haza
Megegyezett Ukrajna és Oroszország: több száz katona térhetett haza

Oroszország és Ukrajna 205-205 hadifoglyot adott át egymásnak - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

Jelenleg az orosz katonák a Fehérorosz Köztársaság területén tartózkodnak, ahol megkapják a szükséges pszichológiai és orvosi segítséget

- áll a tájékoztatásban.

A fogolycserét Volodimir Zelenszkij is megerősítette, az ukrán elnök szerint egy szélesebb körű, ezer-ezer fős hadifogoly-csere első szakaszaként Ukrajna 205 katonát hozott haza orosz fogságból.

Korábban Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója azt mondta, hogy Oroszország elfogadta Donald Trump amerikai elnök kezdeményezését, hogy május 9. és 11. között kössön tűzszünetet Ukrajnával, és ebben az időszakban cseréljen ki ezer-ezer hadifoglyot Kijevvel.

Május 9-én Usakov azt közölte, hogy az orosz és ukrán illetékes szervek aktívan dolgoznak a kicserélendő hadifoglyok listáin, és ha megegyezés születik, megkezdődik az átadás.

