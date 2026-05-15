Megérkezett Zelenszkij beígért válaszcsapása: Oroszország-szerte robbanásokat jelentettek, videón a hatalmas tűz

Az X-en közzétett felvételeken

hatalmas tűz látható a rjazanyi olajfinomító területén.

A helyiek több drónt is észleltek, mielőtt robbanások rázták meg a térséget. A létesítmény felett egészen reggelig sűrű füstoszlop keringett.

More footage from Ryazan at the moment. pic.twitter.com/Nqb0nlYDQn https://t.co/Nqb0nlYDQn — Exilenova+ (@Exilenova_plus) May 15, 2026

A rjazanyi finomító Oroszország egyik legnagyobb kapacitású üzeme, évente mintegy 17 millió tonna kőolajat dolgoz fel, és kulcsszerepet játszik az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásában. Ebből kifolyólag rendszeres célpontja az ukrán támadásoknak.

Pavel Malkov rjazanyi kormányzó hivatalos közlése szerint lezuhant dróntörmelékek csapódtak egy meg nem nevezett ipari létesítménybe, valamint több lakóépületbe is. Az orosz tisztségviselő állítása szerint

a támadásban hárman életüket vesztették, 12-en pedig megsérültek.

A károk pontos mértéke egyelőre nem ismert.

Oroszország más részeiről is érkeztek potenciális ukrán támadásokról szóló jelentések.

A közösségi médiában terjedő felvételek alapján csapások érték Belgorodot.

Belgorod has been under missile attack since morning. pic.twitter.com/RZnhRjmTv0 https://t.co/RZnhRjmTv0 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) May 15, 2026

A Krasznodari határterületen fekvő Jejszk katonai repülőterénél szintén füstöt észleltek, miután működésbe lépett a légvédelmi rendszer.

Moszkva közelében öt ukrán drónt lőttek le éjfél előtt, ezért a Domogyedovo és a Seremetyjevo repülőtereken átmenetileg szüneteltették a földi kiszolgálást.

Az orosz megszállás alatt lévő Krím félszigeten fekvő Jevpatorijában és Szakiban is robbanásokat jelentettek.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán összesen 355 ukrán drónt semmisítettek meg Oroszország felett.

A mostani támadásokról azután érkeznek hírek, hogy tegnap jelentős orosz rakéta- és dróncsapás érte Kijevet. Legalább 24 ember meghalt, köztük három gyermek, és több mint 40-en megsérültek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap utasította az ukrán hadsereget a válaszlépések lehetséges formáinak kidolgozására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images