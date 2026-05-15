  • Megjelenítés
Megérkezett Zelenszkij beígért válaszcsapása: Oroszország-szerte robbanásokat jelentettek, videón a hatalmas tűz
Globál

Megérkezett Zelenszkij beígért válaszcsapása: Oroszország-szerte robbanásokat jelentettek, videón a hatalmas tűz

Portfolio
Ukrajna mára virradóra nagyszabású dróntámadást hajtott végre Oroszország több régiója ellen. Az ukrán haderő katonai és energetikai célpontokat is támadott, válaszlépésként arra a számos halálos áldozatot követelő orosz támadássorozatra, amely az utóbbi napokban Kijevet érte - számol be a Kyiv Independent.

Az X-en közzétett felvételeken

hatalmas tűz látható a rjazanyi olajfinomító területén.

A helyiek több drónt is észleltek, mielőtt robbanások rázták meg a térséget. A létesítmény felett egészen reggelig sűrű füstoszlop keringett.

A rjazanyi finomító Oroszország egyik legnagyobb kapacitású üzeme, évente mintegy 17 millió tonna kőolajat dolgoz fel, és kulcsszerepet játszik az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásában. Ebből kifolyólag rendszeres célpontja az ukrán támadásoknak.

Pavel Malkov rjazanyi kormányzó hivatalos közlése szerint lezuhant dróntörmelékek csapódtak egy meg nem nevezett ipari létesítménybe, valamint több lakóépületbe is. Az orosz tisztségviselő állítása szerint

a támadásban hárman életüket vesztették, 12-en pedig megsérültek.

A károk pontos mértéke egyelőre nem ismert.

Oroszország más részeiről is érkeztek potenciális ukrán támadásokról szóló jelentések.

  • A közösségi médiában terjedő felvételek alapján csapások érték Belgorodot.
  • A Krasznodari határterületen fekvő Jejszk katonai repülőterénél szintén füstöt észleltek, miután működésbe lépett a légvédelmi rendszer.
  • Moszkva közelében öt ukrán drónt lőttek le éjfél előtt, ezért a Domogyedovo és a Seremetyjevo repülőtereken átmenetileg szüneteltették a földi kiszolgálást.
  • Az orosz megszállás alatt lévő Krím félszigeten fekvő Jevpatorijában és Szakiban is robbanásokat jelentettek.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán összesen 355 ukrán drónt semmisítettek meg Oroszország felett.

A mostani támadásokról azután érkeznek hírek, hogy tegnap jelentős orosz rakéta- és dróncsapás érte Kijevet. Legalább 24 ember meghalt, köztük három gyermek, és több mint 40-en megsérültek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap utasította az ukrán hadsereget a válaszlépések lehetséges formáinak kidolgozására.

Kapcsolódó cikkünk

Válaszcsapást rendelt el Zelenszkij a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: megkezdődött az átadás-átvétel, Pintér Sándor vizsgálatot kért maga ellen
Történelmi csúcson az amerikai tőzsdék, húzzák a bitcoint is
Befutott a mindent felforgató drámai döntés: ledőlt az első dominó az európai nagyhatalomban, bukhat a kormányfő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility