Megjöttek a számok: történelmi pofonba futhat bele Netanjahu

A felmérés szerint a jelenlegi koalíció 49 képviselői helyet szerezne a 120 tagú izraeli parlamentben, a kneszetben, ha most tartanák a választásokat. Az ellenzéki zsidó pártok 61 mandátumot kapnának, és tíz helyet szerezne a két bejutó arab párt.
A lap szerint az Irán elleni hadjárat nyomán tovább folytatódó bizonytalanság, a végeláthatatlan libanoni harcok, és az izraeli társadalmon belüli növekvő erőszak miatt veszített a kormányzó jobboldali Likud, és a Zsidó erő nevű ultranacionalista párt ezen a héten egy-egy becsült mandátumot a korábbi előrejelzésekhez képest.
A Maariv megbízhatónak tekintett felmérését a Lazar Kutatóintézet végezte Menachem Lazar vezetésével, a Panel4All együttműködésével. A koalíciós pártok gyengülését mérsékelte, hogy a keleti országokból származó vallásos Sasz párt egy becsült képviselői hellyel erősödött.
Az ellenzékiek körében a Gadi Ejzenkot volt vezérkari főnök vezette Egyenesen (Jasar) párt egy becsült képviselői mandátummal, 16-ra növelte erejét, miközben az ellenzéki blokk többi pártja változatlan maradt az előző, a Maárívban minden pénteken közzétett heti felméréshez képest.
A május 12-én és 13-án végzett kutatásban 502 embert kérdeztek meg, akik reprezentatív mintát alkotnak Izrael 18 év feletti felnőtt lakosságából, zsidókból és arabokból. A felmérés maximális hibahatára 4,4 százalék.
A 12-es kereskedelmi tévécsatorna eheti felmérése szerint viszont csak 58 képviselői helyet szereznének együtt a zsidó ellenzéki pártok, miközben a jelenlegi koalíció pártjai 52 képviselőt küldhetnének a kneszetbe. Ebben az esetben az ellenzék csak egy arab párt bevonásával tud koalíciót alkotni, ahogy az a korábbi Bennet-Lapid kormány idején volt 2021 közepétől 2022 végéig.
Egyik közvélemény-kutatás szerint sem lépi át a bejutási küszöböt Becalel Szmotrics jelenlegi pénzügyminiszter szélsőjobboldali, telepespárti Vallásos cionisták pártja, és Beni Ganz Kék-fehér centrista pártja sem.
Izraelben a következő parlamenti választásokat legkésőbb október 27-ig kell megtartani, de jelentős eséllyel már néhány héttel hamarabb, szeptemberben az urnák elé járulhatnak az izraeliek.
A koalíció szerda este benyújtott egy törvényjavaslatot a parlament feloszlatására, melynek első szavazása a jövő hétre várható.
A Likud azért szeretné szeptemberre előrehozni a voksolást, hogy minél távolabb legyen a Hamász terrortámadásának október 7-i harmadik évfordulójától. Az ultraortodox vallásos pártok a zsidó vallási ünnepek miatt szeretnék a szeptember eleji-közepi voksolást.
