Nyilvánosságra hozták a számokat: ami eddig hetekbe telt, azt most percek alatt oldja meg a legújabb amerikai csúcsrendszer

A 2026 májusában közzétett amerikai hajóépítési terv szerint a ShipOS-t 2025 decemberében indították el szövetségi finanszírozásból. A fejlesztés a hadiipari bázis modernizálását célzó "One Big Beautiful Bill Act" törvény keretében valósult meg. A rendszer egyelőre a Columbia osztályú ballisztikus rakétahordozó, valamint a Virginia osztályú vadásztengeralattjárók gyártására és karbantartására összpontosít. A haditengerészet a víz alatti hadviselést jelölte meg legfőbb hajóépítési prioritásként. A cél az, hogy 2031-re elérjék az évi egy Columbia, illetve két Virginia osztályú egységből álló gyártási ütemet.

A dokumentum legfontosabb adata a próbaüzem során elért hatékonyságnövekedés mértéke.

A haditengerészet közlése szerint a ShipOS a tengeralattjáró-gyártás ütemezését 160 munkaóráról tíz perc alá csökkentette.

Ezzel párhuzamosan az anyagellenőrzési átfutási időt több hétről kevesebb mint egy órára szorította le. A Pentagon illetékesei a rendszert "termelési hadviselési eszköznek" nevezik.

A ShipOS a hagyományos hajógyári szoftverekkel ellentétben hatalmas mennyiségű termelési adatot von össze egyetlen valós idejű ipari helyzetképpé. A platform a hajóépítők, a beszállítók és a logisztikai hálózatok adatait egyaránt integrálja. Emellett feldolgozza a vállalatirányítási rendszerek, az örökölt adatbázisok, az üzemi erőforrások, sőt még az e-mailek és a táblázatok információit is. A mesterséges intelligencia folyamatosan nyomon követi a teljes tengeralattjáró-gyártási láncot. Elemzi az alapanyagárakat, a beszállítói teljesítményt, a munkaerő-kihasználtságot, a gépi kapacitást és a készletáramlást. Képes felismerni a termelési szűk keresztmetszeteket és az ütemezési kockázatokat is. A rendszer ezzel a Pentagon legfelsőbb vezetésétől egészen a műhelyszintig végponttól végpontig terjedő átláthatóságot biztosít.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images