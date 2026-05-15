  • Megjelenítés
Olyan dolgot tett Donald Trump kormánya, ami már a republikánusoknak is elfogadhatatlan -
Globál

Olyan dolgot tett Donald Trump kormánya, ami már a republikánusoknak is elfogadhatatlan - "Ez a szövetségeseink arculcsapása"

Portfolio
Vezető republikánus politikusok élesen bírálták a Pentagont, amiért váratlanul törölték 4000 amerikai katona európai küldetését - tudósított a Politico.

A Képviselőház Fegyveres Erők Bizottságának pénteki meghallgatásán a hadsereg vezető tisztségviselői nem tudtak érdemi magyarázatot adni a döntés okáról. Dan Driscoll hadseregügyi miniszter és Christopher LaNeve vezérkari főnökhelyettes megerősítette, hogy a vonatkozó döntésre csak az elmúlt hetekben került sor. LaNeve elmondta, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter irodája nagyjából két hete utasította az európai amerikai erők parancsnokát a kontinensen állomásozó csapatok létszámának csökkentésére.

Egyes alegységek és felszereléseik már Európában voltak, vagy éppen úton voltak oda, amikor a parancsot visszavonták.

A meghallgatáson Donald Trump republikánus párttársai is élesen bírálták a lépést. Austin Scott republikánus képviselő lényegében hazugsággal vádolta a Pentagont, hiszen korábban azt kommunikálták, hogy előre tervezett lépésről van szó. Más a Trump-kormányzat NATO felé való elköteleződését bírálta.

Ez Lengyelország, a balti szövetségeseink és e bizottság arculcsapása"

Még több Globál

Kiadta a parancsot Netanjahu: támadást indított az izraeli légierő

Alig öt hónapja azt hitték, hogy vége, most újra határokat átlépve szedi áldozatait a halálos vírus

Gigantikus hadihajó érkezett a Hormuzi-szoros közelébe, egyetlen célja van

– jelentette ki Don Bacon republikánus képviselő. Mike Rogers, a bizottság republikánus elnöke hozzátette: bár nem tudják, pontosan mi történik,

elfogadhatatlannak tartják az eljárást.

Szerinte a kormányzat a törvényben előírt egyeztetés nélkül hozta meg ezt a döntést.

A múlt hónapban ötezer katonát vont ki Németországból a Pentagon, tavaly pedig egy romániai dandár váltását sem pótolták. A Kongresszus korábban éppen az ilyen lépések megakadályozása érdekében fogadott el törvényi korlátokat az európai csapatkivonásokra vonatkozóan.

A bizottság vezető demokrata képviselője, Adam Smith azt kifogásolta, hogy a hadsereg vezetői nem tudtak érdemi választ adni, és csak annyit ismételgettek: "ezt mondták nekünk".

Ha van a döntés mögött valamilyen stratégia, akkor önöknek ismerniük kellene azt, és képesnek kellene lenniük elmagyarázni nekünk"

– mondta a katonai vezetőknek.

Kapcsolódó cikkünk

Friedrich Merz kimondta az Egyesült Államokról, amit eddig egyik vezető sem mert

Totális káosz az amerikai katonák kivonása körül: a Pentagon meggondolhatta magát, de a NATO keleti bástyája félreértésről beszél

Gyökeres fordulat a hadviselésben: tanult az ukrajnai tapasztalatokból, és ijesztő szintre lépett Amerika

Nyilvánosságra hozták a számokat: ami eddig hetekbe telt, azt most percek alatt oldja meg a legújabb amerikai csúcsrendszer

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: felbont egy gigaszerződést a kormány – Meddig tarthat a Tisza diadalmenete?
Nem talál magára a forint: 360 felett az euró árfolyama
Itt van Zelenszkij válaszcsapása a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility