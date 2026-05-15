Olyan dolgot tett Donald Trump kormánya, ami már a republikánusoknak is elfogadhatatlan - "Ez a szövetségeseink arculcsapása"

A Képviselőház Fegyveres Erők Bizottságának pénteki meghallgatásán a hadsereg vezető tisztségviselői nem tudtak érdemi magyarázatot adni a döntés okáról. Dan Driscoll hadseregügyi miniszter és Christopher LaNeve vezérkari főnökhelyettes megerősítette, hogy a vonatkozó döntésre csak az elmúlt hetekben került sor. LaNeve elmondta, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter irodája nagyjából két hete utasította az európai amerikai erők parancsnokát a kontinensen állomásozó csapatok létszámának csökkentésére.

Egyes alegységek és felszereléseik már Európában voltak, vagy éppen úton voltak oda, amikor a parancsot visszavonták.

A meghallgatáson Donald Trump republikánus párttársai is élesen bírálták a lépést. Austin Scott republikánus képviselő lényegében hazugsággal vádolta a Pentagont, hiszen korábban azt kommunikálták, hogy előre tervezett lépésről van szó. Más a Trump-kormányzat NATO felé való elköteleződését bírálta.

Ez Lengyelország, a balti szövetségeseink és e bizottság arculcsapása"

– jelentette ki Don Bacon republikánus képviselő. Mike Rogers, a bizottság republikánus elnöke hozzátette: bár nem tudják, pontosan mi történik,

elfogadhatatlannak tartják az eljárást.

Szerinte a kormányzat a törvényben előírt egyeztetés nélkül hozta meg ezt a döntést.

A múlt hónapban ötezer katonát vont ki Németországból a Pentagon, tavaly pedig egy romániai dandár váltását sem pótolták. A Kongresszus korábban éppen az ilyen lépések megakadályozása érdekében fogadott el törvényi korlátokat az európai csapatkivonásokra vonatkozóan.

A bizottság vezető demokrata képviselője, Adam Smith azt kifogásolta, hogy a hadsereg vezetői nem tudtak érdemi választ adni, és csak annyit ismételgettek: "ezt mondták nekünk".

Ha van a döntés mögött valamilyen stratégia, akkor önöknek ismerniük kellene azt, és képesnek kellene lenniük elmagyarázni nekünk"

– mondta a katonai vezetőknek.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images