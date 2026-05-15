Rossz hír: úgy néz ki, megérkezett Magyarország szomszédjába a hantavírus
MTI
Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Agerpres hírügynökség szerint egy partiumi betegnél, de a közegészségügyi intézet (INSP) további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig csak "fertőzésgyanúként" kezeli az esetet.
Az Agerpres szerint az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. Május 8-án lázas állapotban utalták be,

pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott ki,

a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.

Az INSP közleménye szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus-fertőzöttekkel. A leleteket a fővárosba szállították a Cantacuzino immunológiai és közegészségügyi kutatóintézetbe.

Az INSP járványügyi vizsgálatot indított és a laborvizsgálatok elvégzéséig "fertőzésgyanúként" kezeli az esetet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

