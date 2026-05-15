Titkos határozatban szórta meg milliárdokkal a Fradit a Fidesz-kormány

A kormány 2024 végén elindította az LA 10 programot. Ennek deklarált célja tíz magyar aranyérem megszerzése a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Ezzel párhuzamosan azonban

egy titkos határozat is született egy 11,45 milliárd forintos forrás elosztásáról.

Az érintett sportvezetők körében kezdetben az a hír járta, hogy a Ferencváros a többiekhez képest nagyjából dupla támogatást kap. A később kiszivárgott adatokból azonban kiderült, hogy a teljes keretből 7,2 milliárd forint került az FTC-hez. Ez az összeg a többi egyesület juttatásának nyolc-kilencszerese. Egyes források szerint a kormányzat eredetileg is a Fradinak szánta a pénzt, a többi klub pedig csupán azért kapott forrást, hogy a lépés kevésbé legyen feltűnő.

A kirívó anyagi különbséget a sportszervezetek eredményességi statisztikái egyáltalán nem indokolják.

A támogatás okait firtató megkeresésekre a Ferencváros azzal reagált, hogy 23 sportolóval ők adták a legnépesebb küldöttséget a magyar olimpiai csapatba. Emellett húsz szakosztályt működtetnek, és hazai szinten egyedülálló módon négy csapatsportágban is a legmagasabb szinten vannak jelen. Állításuk szerint az állami milliárdok a 2028-as felkészülést fedezik. A beérkező forrásokat azóta jelentős erősítésekre is fordították. 2024 végén leigazolták Rasovszky Kristóf olimpiai bajnok és Betlehem Dávid olimpiai érmes úszókat, valamint a szintén olimpiai érmes Varga Ádám kajakost is.

A Fidesz alelnöke, Kubatov Gábor által irányított klub helyzete azonban a legutóbbi választások után megváltozott. Bár a távozó kormány utolsó döntéseinek egyikeként még lehetővé tette az FTC számára a közterhek átütemezését,

a választásokat követően már meglehetősen borús hangulatú értekezletet tartottak a szakosztályvezetőknek a rájuk váró anyagi nehézségekről.

Egyelőre az is kérdéses, hogy a nagyobb szponzorok kitartanak-e az egyesület mellett. A Telekommal kötött szerződés meghosszabbítása körül például még mindig folynak az egyeztetések.

