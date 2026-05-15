Titkos szövetségest talált Izrael? Megtörte a csendet a gazdag olajmonarchia - Azt mondják, ordas hazugság az egész sztori

A Times of Israel beszámolója szerint Kalifa bin Sahín Al-Marár emírségekbeli miniszter kategorikusan visszautasította azokat – a szerinte iráni – vádakat, melyek szerint az Egyesült Arab Emírségek beszállt volna a háborúba Irán ellen.
Azt állítja:
az egész sztorit Irán találta ki, csak azzal a céllal, hogy megindokolják az emírségek elleni „terrortámadásokat.”
Kategorikusan visszautasítjuk az iráni állításokat és az iráni, UAE elleni terrortámadásokat magyarázó kijelentéseket”
– mondta a miniszter.
Arról egyébként, hogy az USA és Izrael oldalán az Egyesült Arab Emírségek is beszállt az Irán elleni háborúba, először izraeli és amerikai lapok írtak – ezeket az információkat használta fel később az iráni külügyminisztérium arra, hogy Abu-Dzabit bírálják. Ugyanezek a lapok azt is megírták, hogy a háború alatt izraeli vezetők jártak az Egyesült Arab Emírségek területén, akik katonai támogatást adtak az olajmonarchiának - ezt Abu-Dzabi szintén tagadta.
