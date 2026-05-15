Titkos találkozója volt Donald Trump emberének: üzenetet küldött az elnök a feketelistás szigetországnak
Globál

MTI
Kubai források szerint John Ratcliffe, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója csütörtökön kubai kormányképviselőkkel találkozott Havannában.

A kubai kormány közölte, hogy a belügyminisztérium magas rangú tisztviselőivel folytatott megbeszélés az amerikai kormány kérésére történt.

Havanna szerint a látogatás célja a két ország közötti politikai párbeszéd előmozdítása volt.

A kubai kormány szerint képviselői közölték a Ratcliffe vezette amerikai küldöttséggel, hogy a sziget

nem jelent fenyegetést az Egyesült Államok nemzetbiztonságára.

Hozzátették: nincs ok arra, hogy Kuba továbbra is szerepeljen az Egyesült Államok terrorizmust támogató államok listáján, ami szankciókat von maga után.

Kuba nem finanszírozza és nem tűri a terrorista szervezeteket, és soha nem támogatta az Egyesült Államok elleni ellenséges tevékenységeket - közölte Havanna.

Az Axios amerikai hírportál és az NBC News amerikai televízió egy CIA-tisztviselőt idézett, aki szerint Ratcliffe azért utazott Kubába, hogy átadja Donald Trump amerikai elnök üzenetét, miszerint

az Egyesült Államok kész komolyan foglalkozni a gazdasági és biztonsági kérdésekkel, de csak akkor, ha Kuba alapvető változásokat hajt végre.

A két ország közötti kapcsolatok az 1959-es kubai forradalom óta feszültek, és a legutóbbi washingtoni kormányváltás óta tovább romlottak.

Tavaly januárban, nem sokkal azután, hogy Trump visszatért a Fehér Házba, Kuba visszakerült a Egyesült Államok terrorizmuslistájára. Az elmúlt hónapokban a két kormány közölte, hogy tárgyalásokat folytatott, bár a megbeszélések tartalma nem ismert.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

