Totális káosz az amerikai katonák kivonása körül: a Pentagon meggondolhatta magát, de a NATO keleti bástyája félreértésről beszél

A lengyelországi misszió törléséről szóló hír nem sokkal azután érkezett, hogy az amerikai védelmi minisztérium bejelentette, mintegy 5 ezer katonát kivonnak Németországból. Ennek a hátterében az iráni háború miatt kialakult feszültség állt Washington és Berlin között, Friedrich Merz kancellár ugyanis arról beszélt, hogy Donald Trumpot "megalázta" Irán vezetése. Lengyelország ezt követően jelezte: kész további amerikai csapatokat fogadni.

A Politico értesülései szerint

a lengyelországi csapattelepítés törlése mind az amerikai, mind az európai tisztségviselőket váratlanul érte.

Pete Hegseth védelmi miniszter ráadásul semmilyen magyarázatot nem fűzött hozzá. Jeanne Shaheen demokrata szenátor, a szenátus fegyveres erőkért felelős bizottságának tagja megerősítette, hogy a Kongresszust sem tájékoztatták előzetesen.

A 4 000 fős kontingens eredetileg kilenc hónapos rotációs állomásoztatásra érkezett volna Lengyelországba egy texasi bázisról. A küldetés célja a NATO-szövetségesekkel folytatott közös gyakorlatozás volt, a csapatok és a felszerelés egy része már meg is érkezett a kelet-európai országba.

A The Wall Street Journal értesülése szerint a döntést az amerikai hadsereg európai parancsnoksága (EUCOM) és a szárazföldi haderő képviselőinek részvételével tartott egyeztetésen közölték.

A Pentagon egy közleményben tagadta, hogy váratlan, az utolsó pillanatban hozott döntésről lenne szó, és egy átfogó, többszintű egyeztetési folyamatra hivatkozott.

Lengyel védelmi és biztonsági tisztségviselők csütörtökön ugyanakkor önmagát az értesülést is cáfolták.

Ez a kérdés nem érinti Lengyelországot, az egyes amerikai fegyveres erők európai jelenlétében történő, korábban bejelentett változáshoz kapcsolódik

- reagált nem sokkal a hír megjelenése után X közösségi oldalán Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter az MTI tudósítása alapján.

A lengyel fegyveres erők gyorsan fejlődő képességei és az amerikai erők lengyelországi jelenléte erősítik a NATO keleti szárnyát

- tette hozzá. A hírt Cezary Tomczyk védelmi miniszterhelyettes is kommentálta, szintén az X-en.

Ez nem igaz. Ez az üzenet Németországra vonatkozik

- fejtette ki, hozzátéve, hogy Lengyelország "következetesen törekszik az amerikai csapatok jelenlétének növelésére".

Trump május 8-án arról beszélt, hogy a Németországból kivont 5000 katonát esetleg Lengyelországba helyezhetik át.

Lengyelország örülne ennek. Remek a kapcsolatunk Lengyelországgal

- nyilatkozta az amerikai elnök.

A lengyel kormány részéről Donald Tusk miniszterelnök korábban kijelentette: Varsónak "nem kellene belekeverednie" az amerikaiak által bejelentett németországi csapatkivonás ügyébe, és

"nem lenne szabad másoktól elcsípni" az amerikai katonákat.

Karol Nawrocki lengyel elnök mindazonáltal azt hangoztatta, hogy szívesen befogadnak további amerikai katonákat a meglévő körülbelül 12 ezer mellé.

Németországban jelenleg 39 ezer amerikai katona állomásozik, ez csaknem fele az Európában lévő összesen 86 ezer amerikai egyenruhásnak.

A Pentagon tervei szerint a Németországból történő csapatkivonás a következő 6-12 hónapban valósulna meg, az amerikai katonai jelenlét ezzel a 2022 előtti szintre esne vissza Európában. Joe Biden az ukrajnai háború kitörése nyomán növelte meg a kontinensen állomásozó amerikai erők létszámát.

