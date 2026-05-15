Trump nem viccel: brutálisan hatékony, amit most a Hormuzi-szorosnál csinál

Friss jelentést érkezett az amerikai tengeri blokádról Irán körül – az amerikai haderő eddig 75 kereskedelmi hajót fordított vissza, illetve 4-et megállítottak.

X-oldalán számol be az Irán elleni blokád eddigi eredményeiről az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Állításuk szerint Irán partjainál

az elmúlt hetekben eddig 75 hajót fordítottak vissza, amelyek megsértették volna a tengeri blokádot.

Emellett 4 hajót állítottak meg.

A CENTCOM egész pontosan azt írja, a hajókat „mozgásképtelenné tették,” így az feltételezhető, ezekre rálőttek, a motort célozva.

Donald Trump amerikai elnök április 13-án rendelt el tengeri blokádot Irán ellen, röviddel azután, hogy a Pakisztánban rendezett béketárgyalások eredménytelenül zárultak.

