Új nürnbergi pert emleget Kijev: itt a megállapodás, bíróság elé citálhatják Vlagyimir Putyint

A tárca közleménye szerint az ülésen 36 ország és az EU hagyta jóvá a kibővített részleges megállapodást a törvényszék vezető testületének létrehozásáról, amely a bíróság harmadik alapító dokumentuma.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter felszólalásában történelmi jelentőségűnek nevezte az eseményt, hangsúlyozva, hogy a hágai különleges törvényszék – akárcsak 80 évvel ezelőtt a nürnbergi per – helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után.
Megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mindig is be akart kerülni a történelembe, és ez a bíróság segíteni fog neki ebben.
Az Ukrinform tudósítása alapján az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának moldovai ülésén született egyezség lehetővé teszi a különleges bíróság összes mechanizmusának elindítását.
Miután befejeződik az előkészítő szakasz, a törvényszék megkezdi teljes körű működését, beleértve a nyomozásokat, a vádemelést, a bírósági eljárásokat és az Ukrajna elleni agresszióval kapcsolatos ítéletek meghozatalát.
Az Európa Tanács az Európai Uniótól független, különálló regionális szervezet.
Az egyezés csupán névbeli az Európai Tanáccsal, mely az uniós tagállamok állam- és kormányfőiből áll. A 46 tagú nemzetközi szervezet, melynek célja az emberi jogok és a jogállamiság előmozdítása, 1949-ben jött létre a londoni szerződés aláírásával. Az Európa Tanács vívmánya az 1950-ben elfogadott Emberi Jogok Európai Egyezménye, és az ennek betartatása érdekében életre hívott Emberi Jogok Európai Bírósága.
