Új részletek derültek ki Magyar Péter külföldi útjáról: ez a jövő heti program
Magyar Péter csütörtökön Bécsbe látogat, ahol Christian Stocker osztrák kancellár katonai tiszteletadással fogadja a Ballhausplatzon - számol be az osztrák Der Standard. Lengyelországi látogatása után ez lesz a magyar miniszterelnök második külföldi útja, egyben második találkozója osztrák kollégájával, akivel februárban a Müncheni Biztonsági Konferencián már egyeztetett.

A megbeszélések középpontjában az osztrák-magyar kapcsolatok fellendítése áll majd. Az osztrák kancellári hivatal szerint a határozottan Európa-párti, új magyar kormánnyal folytatott együttműködésben ismét a konstruktív partnerségnek kell előtérbe kerülnie, aminek mind kétoldalú, mind uniós szinten meg kell valósulnia.

Magyar Péter miniszterelnökkel Orbán Anita külügyminiszter is Bécsbe fog utazni.

Osztrák részről Claudia Bauer, az ÖVP európai ügyekért felelős minisztere vesz részt a tárgyalásokon. A magyar kormányfő Alexander Van der Bellen oszták elnökkel is találkozni fog.

A Der Standard szerint napirenden lesz az osztrák vállalatok magyarországi helyzete, az Európai Unió versenyképessége és az uniós költségvetés, emellett szó esik majd a migrációs és biztonsági együttműködésről, illetve az EU bővítéséről is. A felek tárgyalnak továbbá az orosz-ukrán háború hatásairól, valamint a közel-keleti válságról.

Magyar Péter szerdai ópusztaszeri sajtótájékoztatóján közölte, a kormány jövő hét hétfőn és pénteken összeül,

a köztes három napban pedig előbb Lengyelországban, majd Ausztriában tesz hivatalos látogatást.

Az MTI tudósítása alapján a kormányfő azt mondta: előbb Krakkóba, majd – kipróbálva a brüsszeli pénzen épült gyorsvasutat – Varsóba látogat. A lengyel fővárosban találkozik Donald Tusk kormányfővel és várhatóan Karol Nawrocki államfővel is, majd Gdanskban Lech Walesával, a Szolidaritás mozgalom egykori vezetőjével, korábbi lengyel elnökkel.

Bécsi találkozója után a miniszterelnök Wachauban részt vesz egy fórumon.

