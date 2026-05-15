Ukrán drónok csapódtak be Európa legnagyobb atomerőművének közvetlen közelében, sérültek is vannak

A két alkalmazott szolgálati feladatainak ellátása közben, egy mozgó gépjárműben szenvedett sérüléseket. Jevgenyija Jasina, a létesítmény kommunikációs igazgatója közölte, hogy ukrán drónok akadályozták a sebesültek evakuálására a helyszínre érkező mentőautó mozgását.
Az incidensről az atomerőmű értesítette a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ).
A dróntámadást követően a sugárzási háttérszint normál tartományban maradt.
Ezt megelőzően Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője közölte, hogy az erőművel szomszédos Enerhodarnál életét vesztette az orosz nemzeti gárda egy tisztje a város környéki ellenőrzőpontok ellen csütörtökön végrehajtott ukrán dróncsapásokban. Lihacsov szerint a fegyvernyugvás lejártát követően az ukrán támadások intenzitása hirtelen felerősödött. Hozzátette, hogy a város szociális infrastruktúrája is a csapások célpontjává vált, aminek következtében civilek is megsérültek.
Makszim Puhov enerhodari polgármester bejelentette, hogy egy, a városháza mellett becsapódott drón könnyebb sérüléseket okozott az önkormányzat egyik alkalmazottjának.
A Belgorod megyei Golovcsino községben csütörtök este egy férfi életét vesztette, egy másik pedig megsebesült egy lakóházat ért dróntalálat következtében. Bersakovo faluban két férfinak okozott sérüléseket egy pilóta nélküli repülőszerkezet.
A RIA Novosztyi hírügynökség a helyi rendőrségre hivatkozva azt jelentette, hogy a brjanszki régióban ukrán dróntalálat ölte meg Szasa Kony világutazót, aki gyalog indult el Brazíliába.
