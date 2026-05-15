Ukrán hírszerzés: pusztító tervek vannak Putyin tarsolyában, NATO-tagállamok is célkeresztbe kerülhetnek

Döntéshozatali központok ellen tervez támadást Oroszország – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon, a védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának (HUR), valamint a külföldi hírszerző szolgálat és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőivel tartott egyeztetés után. Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök ismét jobban be akarja vonni Belaruszt a háborúba, annak területéről kívánva „agresszív műveleteket” indítani Ukrajna, de akár NATO-tagállamok ellen is.

Az ukrán katonai hírszerzés olyan dokumentumokat szerzett meg, amelyek azt jelzik, hogy Oroszország újabb rakéta- és dróntámadásokra készül Ukrajna ellen, és csaknem két tucat politikai intézményt és fontos katonai létesítményt készül megtámadni

– mondta Zelenszkij.

Az államfő szerint a dokumentumokból az derül ki, hogy Oroszország Ukrajna politikai és katonai döntéshozatali intézményre készül célzott csapásokat mérni. Nem nevezte meg. hogy mely létesítményekről van szó.

Arról is beszámolt, hogy az egyeztetés során szó esett az Oroszország elleni további nagy hatótávolságú csapások célpontjainak meghatározásáról, válaszul az ukrán városok és falvak elleni orosz támadásokra.

Ukrajna nem hagy következmények nélkül egyetlen olyan csapást sem, amely emberéleteket oltott ki. Teljes joggal mérünk csapásokat az orosz olajiparra és hadigépezetre, valamint mindazokra, akik közvetlenül háborús bűnöket követnek el Ukrajna és az ukrán nép ellen

– hangsúlyozta Zelenszkij.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy információik szerint Putyin megpróbálja meggyőzni Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt, hogy engedje át hazája területét Ukrajna és esetlegesen NATO-tagországok elleni műveleteknek.

Továbbra is dokumentáljuk Oroszország azon kísérleteit, hogy Fehéroroszországot még mélyebbre vonja az Ukrajna elleni háborúba. Tudjuk, hogy további kapcsolatfelvételekre került sor az oroszok és Aljakszandr Lukasenka között, amelyek célja, hogy rávegyék, hogy csatlakozzon az újabb orosz agresszív műveletekhez

– írta az ukrán elnök.

Zelenszkij szerint Moszkva terveket fontolgat a fehérorosz területtől délre és északra irányuló hadműveletekre

vagy az ukrajnai Csernyihiv–Kijev irányába, vagy közvetlenül Fehéroroszország területéről valamelyik NATO-ország ellen.

Az ukrán elnök megjegyezte, utasította a védelmi és biztonsági erőket, hogy erősítsék meg az érintett irányt, és dolgozzanak ki terveket a megfelelő válaszlépésekre.

Címlapkép forrása: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images