Válaszcsapást rendelt el Zelenszkij a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország tegnap és tegnapelőtt 1567 drónt és 56 különféle rakétát lőtt ki ukrán célpontok ellen. Az ukrán légvédelem az elmondása alapján a drónok 94%-át és a rakéták 73%-át fogta el. Vitalij Klicsko kijevi polgármester gyásznappá nyilvánította május 15-ét, a főváros elleni nagyszabású orosz támadásban elhunytak emlékére. A május 13-ról 14-re virradó éjszaka történt orosz támadás halálos áldozatainak száma közben 24-re emelkedett, három gyermek is életét vesztette az ukrán fővárosban. További 47 személy megsérült. Zelenszkij tegnap arra utasította az ukrán katonai tisztviselőket, hogy terjesszenek elé lehetséges válaszlépéseket a nagyszabású orosz csapásokra. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgős összehívását kezdeményezte az ukrán civilek Oroszország általi tömeges megölése miatt. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.
Ukrán drónok csapódtak be Európa legnagyobb atomerőművének közvetlen közelében, sérültek is vannak

Megsebesült a zaporizzsjai atomerő két alkalmazottja a orosz ellenőrzés alá vett létesítmény területétől száz méterre egy ukrán dróncsapás következtében. Erről az atomerőmű számolt be a Max-csatornáján csütörtök este.

