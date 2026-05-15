Valóságos tengeri monstrumot épít az Egyesült Államok - Kikötés nélkül uralhatják a vizeket az új óriáshajókkal
Az amerikai haditengerészet újabb finanszírozást hagyott jóvá a John Lewis-osztályú flottaolajozó sorozat következő egységére, a T-AO 217-re, amivel a a tengeri logisztikai képességek modernizálását érik el - számolt be az Army Recognition.
A finanszírozás a 2024 szeptemberében megkötött, nyolc hajóra szóló keretszerződés részét képezi. A General Dynamics NASSCO jelenleg a tervezett húsz John Lewis-osztályú tenkerekből tizenhét megépítésére rendelkezik szerződéssel. Ezek közül öt hajót már átadtak, további öt pedig jelenleg is épülőfélben van. Dave Carver, a vállalat elnöke szerint a T-AO 217 finanszírozása segít fenntartani a hajógyári munkaerő stabilitását. A lépés csökkenti a jövőbeli létszámleépítések kockázatát, miközben a vállalat a sorozat további egységeinek finanszírozásáról is folyamatosan egyeztet.

A John Lewis-osztály az 1980-as évek óta szolgálatban álló, egyre elavultabbá váló Henry J. Kaiser-osztályú utánpótlási hajókat váltja le. Az új tankerek elsődleges feladata a menet közbeni tengeri utántöltés biztosítása. Üzemanyagot, készleteket és repülési támogatást nyújtanak a tengeren haladó hadihajóknak.

Ezáltal lehetővé teszik, hogy a repülőgép-hordozó csapásmérő kötelékek, a kétéltű készenléti kötelékek és a felszíni hadihajók kikötői dokkolás nélkül is hosszú bevetéseken maradhassanak.

Az egyes hajók hossza 226 méter, teljes terhelés mellett pedig mintegy 49 850 tonnás vízkiszorítással rendelkeznek. Körülbelül 162 ezer hordó üzemanyag szállítására képesek, emellett száraz rakományt és repülésbiztosító felszereléseket is visznek magukkal. Végsebességük eléri a 20 csomót (37 km/h), miközben helikopteres műveleteket és a hajók közötti menet közbeni közvetlen anyagátadást is képesek támogatni. Az új hajóosztály több technológiai fejlesztést is felvonultat elődjéhez képest. Ilyenek például a korszerűsített rakománykezelő rendszerek, a kettős falú hajótest és a fejlettebb automatizálási megoldások.

Címlapkép forrása: U.S. Navy photo via Wikimedia Commons

