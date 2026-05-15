Váratlan bejelentés jött Trumptól: ez lehet a megoldás a háború lezárására?

Az izraeli lap szerint Trump az Air Force One-on nyilatkozott riportereknek, hazafelé repülve Kínából.

Azt mondta:

ha Teherán hajlandó komolyan elköteleződni, Amerika is hajlandó elfogadni, hogy Irán nem örökre, hanem csak a következő 20 évre adja fel atomprogramját.

Arról is beszélt, hogy lehet, hogy feloldja a szankciókat azokra a kínai cégekre, melyek iráni olajat vásárolnak – erről pár nap múlva lesz döntés.

Közben Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere is reagált a fejleményekre – azt mondta, hogy Irán „nem bízik” az Egyesült Államokban, csak akkor hajlandók tárgyalni Trumppal, ha „komolyan gondolja” Amerika a háború befejezését.

Arról is beszélt: minden hajót átengednek a Hormuzi-szoroson, kivéve azokat az országokét, melyekkel Irán háborúban áll. Nem nevezte meg, pontosan melyek ezek az országok – Irán a közelmúltban koreai, libériai, görög hajókat támadott meg.

Eddig többször is tárgyalt Amerika és Irán a háború lezárásáról - a fő nézeteltérés továbbra is az a két ország közt, hogy Trump nem akarja, hogy az iráni atomprogram tovább fusson, Teherán pedig nem hajlandó lemondani róla.

