Váratlan bejelentést tettek a rettegett lázadók: felfüggesztik a támadásokat az elnökválasztás idejére

Bejelentette pénteken a FARC volt gerillaszervezetből kiszakadt, a leginkább körözött gerillavezér, Iván Mordisco által irányított EMC lázadócsoport, hogy a május 31-i elnökválasztás idejére tűzszünetet hirdet, a kampány idején ugyanis ismét kiújult az erőszak.

Kolumbiában tíz éve nem látott módon fellángolt az erőszak, miközben fokozódott az egyes csoportok közötti harc, egyebek mellett a kokainkereskedelem ellenőrzése okán.

Az EMC, amely nem írta alá a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) és a kolumbiai kormány közötti 2016-os történelmi megállapodást, bejelentette, hogy

május 20. és június 10. között felfüggeszti a "támadó katonai műveleteket".

A lázadók szerint az intézkedés célja, hogy a kolumbiai nép nyugodt körülmények között, tömegesen járulhasson az urnákhoz megválasztani a jelenlegi baloldali elnök, Gustavo Petro utódját.

Három hónappal a mandátuma lejárta előtt, a Gustavo Petro által hangoztatott, a valamennyi fegyveres csoport párbeszéd általi leszerelését célzó "teljes béke" politikája csak kevés eredménnyel járt.

Az elnök Iván Mordiscóval is tárgyalni akart, de hiába. Egy másik gerillaszervezet, az ELN vállalta magára április végén a Cauca megyei egyik úton történt pokolgépes merényletet, amelyben huszonegyen haltak meg. Ez volt az elmúlt húsz év legtöbb halálos civil áldozatot követelő támadása a latin-amerikai országban.

Május 31-én a kolumbiaiak a bűnbandákkal való tárgyalásokat támogató Iván Cepeda baloldali szenátor és a bűnözés elleni keményebb fellépést sürgető más jelöltek, így Abelardo de la Espriella milliomos ügyvéd és Paloma Valencia ellenzéki szenátor között választhatnak.

A választási kampány idején is történt több nagyszabású támadás. Miguel Uribe jobboldali elnökjelöltre tavaly egy bogotái kampánygyűlésen rálőttek, és belehalt a sebesülésébe.

De la Espriella, aki több halálos fenyegetést is kapott, kénytelen páncélozott üvegkabinban tartani a kampánybeszédeit, és a jelenlegi elnök, Gustavo Petro is tett olyan bejelentést, hogy támadást terveznek a szövetségese, a népszerűségi lista élén álló Iván Cepeda ellen.

