  • Megjelenítés
Váratlan bejelentést tettek a rettegett lázadók: felfüggesztik a támadásokat az elnökválasztás idejére
Globál

Váratlan bejelentést tettek a rettegett lázadók: felfüggesztik a támadásokat az elnökválasztás idejére

MTI
Bejelentette pénteken a FARC volt gerillaszervezetből kiszakadt, a leginkább körözött gerillavezér, Iván Mordisco által irányított EMC lázadócsoport, hogy a május 31-i elnökválasztás idejére tűzszünetet hirdet, a kampány idején ugyanis ismét kiújult az erőszak.

Kolumbiában tíz éve nem látott módon fellángolt az erőszak, miközben fokozódott az egyes csoportok közötti harc, egyebek mellett a kokainkereskedelem ellenőrzése okán.

Az EMC, amely nem írta alá a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) és a kolumbiai kormány közötti 2016-os történelmi megállapodást, bejelentette, hogy

május 20. és június 10. között felfüggeszti a "támadó katonai műveleteket".

A lázadók szerint az intézkedés célja, hogy a kolumbiai nép nyugodt körülmények között, tömegesen járulhasson az urnákhoz megválasztani a jelenlegi baloldali elnök, Gustavo Petro utódját.

Még több Globál

Rossz hír: úgy néz ki, megérkezett Magyarország szomszédjába a hantavírus

Furcsa dolgot csinált Donald Trump, mielőtt eljött Kínából – Sokan értetlenül állnak a dolog előtt

Közzétették, kik a tagjai a fontmilliárdosok klubjának – Egy jól ismert név is csatlakozott

Három hónappal a mandátuma lejárta előtt, a Gustavo Petro által hangoztatott, a valamennyi fegyveres csoport párbeszéd általi leszerelését célzó "teljes béke" politikája csak kevés eredménnyel járt.

Az elnök Iván Mordiscóval is tárgyalni akart, de hiába. Egy másik gerillaszervezet, az ELN vállalta magára április végén a Cauca megyei egyik úton történt pokolgépes merényletet, amelyben huszonegyen haltak meg. Ez volt az elmúlt húsz év legtöbb halálos civil áldozatot követelő támadása a latin-amerikai országban.

Május 31-én a kolumbiaiak a bűnbandákkal való tárgyalásokat támogató Iván Cepeda baloldali szenátor és a bűnözés elleni keményebb fellépést sürgető más jelöltek, így Abelardo de la Espriella milliomos ügyvéd és Paloma Valencia ellenzéki szenátor között választhatnak.

A választási kampány idején is történt több nagyszabású támadás. Miguel Uribe jobboldali elnökjelöltre tavaly egy bogotái kampánygyűlésen rálőttek, és belehalt a sebesülésébe.

De la Espriella, aki több halálos fenyegetést is kapott, kénytelen páncélozott üvegkabinban tartani a kampánybeszédeit, és a jelenlegi elnök, Gustavo Petro is tett olyan bejelentést, hogy támadást terveznek a szövetségese, a népszerűségi lista élén álló Iván Cepeda ellen.

Kapcsolódó cikkünk

Aggasztó jelek: rohamosan nő a menekültek száma – Baljós mérföldkövet léptünk át

Úgy néz ki, igaz, amit Moszkva mondott: elismerte a távoli ország, hogy több ezer fegyverese harcol az ukrán fronton

Megindult a globális leszámolás a fosszilis tüzelőanyagokkal, de a legnagyobb szennyezők kimaradtak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: felbont egy gigaszerződést a kormány – Meddig tarthat a Tisza diadalmenete?
Nem talál magára a forint: 360 felett az euró árfolyama
Itt van Zelenszkij válaszcsapása a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility