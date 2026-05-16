Beigazolódott a gyanú: tucatnyi soproni utcában erősítették meg az azbesztszennyezést
Globál

MTI
Tizenkilenc önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű azbeszt tartalmú kőzetet Sopronban - írta Facebook-oldalán a megyei jogú város polgármestere szombaton.

Farkas Ciprián (Fidesz-KDNP) azt írta, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a MAir-Scope Kft. szakemberei. Azbeszt tartalmú kőzetet azonosítottak

  • a Tőzike utcában,
  • a Csőszhaz dűlőben,
  • a Virágvölgyi és Remetelak utca kereszteződésében,
  • az Erdburger dűlőben,
  • a Boróka utca és Hubertusz utca kereszteződésében,
  • a Nikolics Károly utcában,
  • a Borbolya köz és Rozmaring utca kereszteződésében,
  • a Kistómalom utcában,
  • a Tómalom és a kerékpárút közötti padkában,
  • a Sterbenz Karoly utcában,
  • az Ady Endre út 87. előtt,
  • a Dalárda utcában,
  • a Dorosmai és Szőlőskert utca kereszteződésében,
  • az Erdburger dűlő és Maurer dűlő kereszteződésében,
  • az Ágoston Ernő utcában,
  • a Papucsvirag utcában,
  • a Menta utcában,
  • a Régi Iskola soron, valamint
  • a Vasút soron.

Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be és behajtani tilos, kivéve lakók táblákat helyez ki.

Gyors, átmeneti megoldásként az útburkolatok kálcium-klorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet.

A polgármester szerint végleges megoldásként felületzárják az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges. A mintavételek eredményeit elküldik a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnak további vizsgálatok és intézkedések céljából - jelentette ki Sopron polgármestere.

Farkas Ciprián május 11-én már jelezte, hogy az önkormányzat munkacsoportot állított fel annak érdekében, hogy "minden eshetőségre felkészülve, hatékony cselekvési terv álljon rendelkezésükre az osztrák azbeszt-üggyel kapcsolatban". Létrehoztak egy központi e-mail címet is a lakossági bejelentésekhez, az oda érkező leveleket egyrészt továbbítjuk a kormányhivatalnak, másrészt saját hatáskörben is megválaszolják. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik azbesztszennyezettséget mutattak ki.

Címlapkép forrása: Portfolio

