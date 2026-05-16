Beigazolódott a gyanú: tucatnyi soproni utcában erősítették meg az azbesztszennyezést

Farkas Ciprián (Fidesz-KDNP) azt írta, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a MAir-Scope Kft. szakemberei. Azbeszt tartalmú kőzetet azonosítottak
- a Tőzike utcában,
- a Csőszhaz dűlőben,
- a Virágvölgyi és Remetelak utca kereszteződésében,
- az Erdburger dűlőben,
- a Boróka utca és Hubertusz utca kereszteződésében,
- a Nikolics Károly utcában,
- a Borbolya köz és Rozmaring utca kereszteződésében,
- a Kistómalom utcában,
- a Tómalom és a kerékpárút közötti padkában,
- a Sterbenz Karoly utcában,
- az Ady Endre út 87. előtt,
- a Dalárda utcában,
- a Dorosmai és Szőlőskert utca kereszteződésében,
- az Erdburger dűlő és Maurer dűlő kereszteződésében,
- az Ágoston Ernő utcában,
- a Papucsvirag utcában,
- a Menta utcában,
- a Régi Iskola soron, valamint
- a Vasút soron.
Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be és behajtani tilos, kivéve lakók táblákat helyez ki.
Gyors, átmeneti megoldásként az útburkolatok kálcium-klorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet.
A polgármester szerint végleges megoldásként felületzárják az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges. A mintavételek eredményeit elküldik a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnak további vizsgálatok és intézkedések céljából - jelentette ki Sopron polgármestere.
Farkas Ciprián május 11-én már jelezte, hogy az önkormányzat munkacsoportot állított fel annak érdekében, hogy "minden eshetőségre felkészülve, hatékony cselekvési terv álljon rendelkezésükre az osztrák azbeszt-üggyel kapcsolatban". Létrehoztak egy központi e-mail címet is a lakossági bejelentésekhez, az oda érkező leveleket egyrészt továbbítjuk a kormányhivatalnak, másrészt saját hatáskörben is megválaszolják. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik azbesztszennyezettséget mutattak ki.
A címlapkép illusztráció.
