Döntött Magyar Péter: felmentette Havasi Bertalant
Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát. Orbán Viktor korábbi közvetlen munkatársa a döntés után egyértelművé tette: nem mond le a végkielégítéséről. Hangsúlyozta, hogy ő maga fogja eldönteni, mire költi a pénzt - írta a Telex.

A szombat esti Magyar Közlönyben megjelent hivatalos döntést megelőzően a felek személyesen is találkoztak. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán Havasi szóváltásba keveredett Magyar Péterrel. A miniszterelnök ekkor épp Rogán Antal egykori minisztériumát mutatta be az újságíróknak.

A kormányfő korábban arra szólította fel az előző vezetés távozó tisztviselőit, hogy ne vegyék fel a felmentésük után járó végkielégítést. Havasi erre reagálva kijelentette, hogy nem követi a Kárpátalját támogató miniszterek példáját. Mint mondta, a törvényesen neki járó összeget a gyermekei taníttatására vagy a Suzuki Vitarájának régen esedékes gumicseréjére fordítja. Hozzátette: "Ilyesmikre azért nem árt néha pénzt költeni."

A korábban közvetlenül Orbán Viktor munkáját segítő - és Havasi Bertalant is soraiban tudó -

Kabinetirodában ezidáig 139 ember adta be felmondását,

a magas számot Magyar Péter miniszterelnök is kiemelte a hazai sajtó képviselőivel tartott mai épületbejáráson.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

