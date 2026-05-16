Döntött Magyar Péter: felmentette Havasi Bertalant

A szombat esti Magyar Közlönyben megjelent hivatalos döntést megelőzően a felek személyesen is találkoztak. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán Havasi szóváltásba keveredett Magyar Péterrel. A miniszterelnök ekkor épp Rogán Antal egykori minisztériumát mutatta be az újságíróknak.

A kormányfő korábban arra szólította fel az előző vezetés távozó tisztviselőit, hogy ne vegyék fel a felmentésük után járó végkielégítést. Havasi erre reagálva kijelentette, hogy nem követi a Kárpátalját támogató miniszterek példáját. Mint mondta, a törvényesen neki járó összeget a gyermekei taníttatására vagy a Suzuki Vitarájának régen esedékes gumicseréjére fordítja. Hozzátette: "Ilyesmikre azért nem árt néha pénzt költeni."

A korábban közvetlenül Orbán Viktor munkáját segítő - és Havasi Bertalant is soraiban tudó -

Kabinetirodában ezidáig 139 ember adta be felmondását,

a magas számot Magyar Péter miniszterelnök is kiemelte a hazai sajtó képviselőivel tartott mai épületbejáráson.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 16. Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán