Döntött Magyar Péter: felmentette Havasi Bertalant

A szombat esti Magyar Közlönyben megjelent hivatalos döntést megelőzően a felek személyesen is találkoztak. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán Havasi szóváltásba keveredett Magyar Péterrel. A miniszterelnök ekkor épp Rogán Antal egykori minisztériumát mutatta be az újságíróknak.
A kormányfő korábban arra szólította fel az előző vezetés távozó tisztviselőit, hogy ne vegyék fel a felmentésük után járó végkielégítést. Havasi erre reagálva kijelentette, hogy nem követi a Kárpátalját támogató miniszterek példáját. Mint mondta, a törvényesen neki járó összeget a gyermekei taníttatására vagy a Suzuki Vitarájának régen esedékes gumicseréjére fordítja. Hozzátette: "Ilyesmikre azért nem árt néha pénzt költeni."
A korábban közvetlenül Orbán Viktor munkáját segítő - és Havasi Bertalant is soraiban tudó -
Kabinetirodában ezidáig 139 ember adta be felmondását,
a magas számot Magyar Péter miniszterelnök is kiemelte a hazai sajtó képviselőivel tartott mai épületbejáráson.
