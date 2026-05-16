Előkerült az orosz vezérkari főnök: 350 kilométer hosszan zajlanak a műveletek

Összkép A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10 A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026

GDPR Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul

Grandio Blog Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj

Holdblog Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság viszont érezhetően lemaradt. A kutatás-fejlesztési ráfordítások a Baltikum-Balkán

RSM Blog NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo

ChikansPlanet A magyar cégek 75 százalékának van körforgásos célja, de csak minden ötödiknek van terve hozzá A hulladékcsökkentés fontos, de korántsem elég - a BCSDH és a KPMG közös felmérése szerint a magyarországi, fenntarthatóságban élen járó vállalatok jelentős része

Kasza Elliott-tal Top 10 osztalék részvény - 2026. május Május negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h