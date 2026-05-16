Filmbe illő leszámolás a tűzszünet közepén: a nyílt utcán ölte meg Izrael a Hamász katonai vezetőjét

A csapás pénteken érte Gázaváros központjában az al-Mutaz néven ismert lakóépületet. Szemtanúk beszámolója szerint az épületet két irányból, egyszerre három rakéta találta el. A támadás hatalmas tüzet okozott, a mentőcsapatok pedig csak jelentős nehézségek árán tudták kiszabadítani a sebesülteket. A helyszínen lévők szerint a Hamász civil ruhás fegyveresei egy súlyosan sérült személyt egy mellékbejáraton keresztül menekítettek ki, majd autóba tették. A járművet mintegy másfél kilométerrel arrébb egy második légicsapás is érte, amelyben három ember meghalt. Források szerint ebben a gépkocsiban szállíthatták az első találat során már súlyosan megsérült Haddádot.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter közös nyilatkozatban reagált a történtekre. Haddádot az október 7-i mészárlás egyik értelmi szerzőjének nevezték. Állításuk szerint a parancsnok
izraeli civilek, illetve az Izraeli Védelmi Erők katonái ezreinek meggyilkolásáért, elrablásáért és megsebesítéséért volt felelős.
Hozzátették, hogy Haddád megtagadta a Donald Trump amerikai elnök által közvetített megállapodás végrehajtását. Ez a paktum a Hamász lefegyverzéséről és a Gázai övezet demilitarizálásáról szólt.
A gázai tűzszünet 2025. október 10-én lépett hatályba, Izrael azonban azóta is rendszeresen hajt végre csapásokat a palesztin területen. A Hamász ismételten a tűzszünet megsértésével és civilek elleni támadásokkal vádolja Izraelt. Eközben az izraeli kormány azzal érvel, hogy joga van a Hamász tagjait célba venni, és a fegyverletétel megtagadásával vádolja a palesztin szervezetet.
Az amerikai közvetítésű békefolyamat az iráni háború kitörése óta megtorpant.
Az Egyesült Államok januárban jelentette be a rendezési terv második szakaszának kezdetét. Ennek értelmében a Gázai övezet irányítását egy átmeneti technokrata adminisztráció venné át. Ezzel egyidejűleg megkezdődne a terület demilitarizálása és újjáépítése is. A leszerelésről szóló tárgyalások azonban holtpontra jutottak, a Hamász pedig időközben újraaktivizálta rendőri erőit, és úgy tűnik, ismét megpróbálja megszilárdítani a hatalmát.
A kétéves gázai háborút a Hamász 2023. október 7-i, Dél-Izrael elleni támadása váltotta ki. Az akció során mintegy 1200 ember halt meg, 251-et pedig túszul ejtettek. Izrael válaszul nagyszabású katonai hadműveletet indított a Gázai övezetben. A Hamász által irányított egészségügyi minisztérium adatai szerint a konfliktusban több mint 72 744 ember vesztette életét. Ebből 857 áldozat már a tűzszünet hatálybalépése óta hunyt el.
Címlapkép forrása: Getty Images
