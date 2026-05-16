Havasi Bertalan Magyar Péternek: Hat havi fizetésről van szó, "amit Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni”

A ma délután megjelent Magyar Közlönyben Magyar Péter miniszterelnök hivatalosan is felmentette pozíciójából Havasi Bertalant, a leköszönt Orbán-kormány Miniszterelnöki Kabinetirodájának helyettes államtitkárát. Ezt követően egy Havasi Bertalan nevét viselő magán e-mail-címről érkezett egy levél dr. Havasi Bertalan közleménye helyettes államtitkári felmentéséről tárggyal.
A volt sajtófőnök levelében azzal vádolta Magyar Pétert, hogy idegesen és kapkodva hoz döntéseket. Felhívta a miniszterelnök figyelmét egy alapvető jogi hibára: a felmentése előtt nem módosították a juttatásokat szabályozó törvényt, mivel pedig a jogszabályok esetében érvényesül a visszaható hatály tilalma, Havasi a bíróságon fogja érvényesíteni a jogait. A felmentett helyettes államtitkár nyilatkozatában azt is elmondta, hogy esetében nem több tízmilliós összegről van szó. A végkielégítés a családi adókedvezménnyel együtt havi 1,3 millió forintos fizetésének hathavi bérét jelenti.
Kiemelte, hogy ezt az összeget az utolsó fillérig követeli, arról pedig ő maga fog dönteni, mire költi – várhatóan a családja megélhetésére fordítja majd.
A közleményben később a Telex munkatársaival folytatott telefonbeszélgetésben Havasi kitért Gulyás Gergely korábbi miniszterre is. Elmondása szerint nyílt véleménykülönbség alakult ki köztük a végkielégítés esetleges felajánlásának kérdésében. Havasi sérelmezte, hogy kihagyták az erről szóló egyeztetésekből. Leszögezte, hogy nem hagyja, hogy "saját magukkal felmosassák a padlót". Továbbá határozottan visszautasította, hogy a volt miniszterek a helyettes államtitkárok anyagi ügyeibe avatkozzanak.
Címlapkép forrása: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) érkezik a Kossuth rádió óbudai stúdiójába, ahol interjút adott a Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorban 2024. október 11-én. A kormányfõ mellett sajtófõnöke, Havasi Bertalan. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
Havasi Bertalan Magyar Péternek: Hat havi fizetésről van szó, "amit Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni”
Keményen válaszolt a kormányfőnek a felmentett helyettes államtitkár.
