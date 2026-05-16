  • Megjelenítés
Havasi Bertalan Magyar Péternek: Hat havi fizetésről van szó,
Globál

Havasi Bertalan Magyar Péternek: Hat havi fizetésről van szó, "amit Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni”

Portfolio
Magyar Péter ma délután hivatalosan felmentette pozíciójából Havasi Bertalant, a leköszönt Orbán-kormány helyettes államtitkárát. A politikus ezután többször is egyértelművé tette, hogy a Fidesz minisztereivel ellentétben ő nem hajlandó sem lemondani, sem eladományozni végkielégítését, este pedig a Telex szerkesztőségének juttatott el egy újabb állásfoglalást. A volt helyettes államtitkár kijelentette, hogy nem hajlandó lemondani a végkielégítéséről, ezután pedig nyíltan beszélt a korábbi kormányzati és kommunikációs hibákról is, valamint kitartásra buzdította a Fidesz közösségét.

A ma délután megjelent Magyar Közlönyben Magyar Péter miniszterelnök hivatalosan is felmentette pozíciójából Havasi Bertalant, a leköszönt Orbán-kormány Miniszterelnöki Kabinetirodájának helyettes államtitkárát. Ezt követően egy Havasi Bertalan nevét viselő magán e-mail-címről érkezett egy levél dr. Havasi Bertalan közleménye helyettes államtitkári felmentéséről tárggyal.

Kapcsolódó cikkünk

Döntött Magyar Péter: felmentette Havasi Bertalant

A volt sajtófőnök levelében azzal vádolta Magyar Pétert, hogy idegesen és kapkodva hoz döntéseket. Felhívta a miniszterelnök figyelmét egy alapvető jogi hibára: a felmentése előtt nem módosították a juttatásokat szabályozó törvényt, mivel pedig a jogszabályok esetében érvényesül a visszaható hatály tilalma, Havasi a bíróságon fogja érvényesíteni a jogait. A felmentett helyettes államtitkár nyilatkozatában azt is elmondta, hogy esetében nem több tízmilliós összegről van szó. A végkielégítés a családi adókedvezménnyel együtt havi 1,3 millió forintos fizetésének hathavi bérét jelenti.

Kiemelte, hogy ezt az összeget az utolsó fillérig követeli, arról pedig ő maga fog dönteni, mire költi – várhatóan a családja megélhetésére fordítja majd.

A közleményben később a Telex munkatársaival folytatott telefonbeszélgetésben Havasi kitért Gulyás Gergely korábbi miniszterre is. Elmondása szerint nyílt véleménykülönbség alakult ki köztük a végkielégítés esetleges felajánlásának kérdésében. Havasi sérelmezte, hogy kihagyták az erről szóló egyeztetésekből. Leszögezte, hogy nem hagyja, hogy "saját magukkal felmosassák a padlót". Továbbá határozottan visszautasította, hogy a volt miniszterek a helyettes államtitkárok anyagi ügyeibe avatkozzanak.

Még több Globál

Rendkívüli állapotot hirdettek Rjazanyban, lehengerlő orosz támadás indult – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Teljesen visszacsinálná a Brexitet a brit kormányfő kihívója

Készül a nagy terv: eddig sosem látott összefogás indul az ukrán égbolt védelmében

Címlapkép forrása: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) érkezik a Kossuth rádió óbudai stúdiójába, ahol interjút adott a Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorban 2024. október 11-én. A kormányfõ mellett sajtófõnöke, Havasi Bertalan. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: Orbán Viktornak a Kúriának és Havasi Bertalannak is üzent ma Magyar Péter
Éjjel érkezett a bejelentés: azonnal távozniuk kellett a magyar minisztériumok legbefolyásosabb vezetőinek
Kiadták a figyelmeztetést: óriási orosz rakéta zuhan a Föld felé, senki sem tudja pontosan, hol csapódhatnak be a darabjai
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility