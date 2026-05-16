Kemény kérdést intézett Magyar Péter a Kúria elnökéhez

A Karmelita, a Kabinetiroda és a Belügyminisztérium épületeiben tett mai sajtóbejárásról készült élő videóközvetítésben Magyar Péter elmondta, hogy a Kúria épületének októberre tervezett átadása az utólag megrendelt pótmunkák miatt csúszik. A miniszterelnök ezután felszólította Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét,
adjon választ arra, valóban közpénzből alakítanak-e ki számára egy exkluzív lakosztályt a Kossuth téri épület tetőterében.
A politikus információi szerint a helyiséghez szivarszoba, üvegplafon, carrarai márványborítás és egy klubhelyiség is tartozna. Emellett kijelentette: meg fogják akadályozni a Nemzeti Választási Iroda kiköltöztetését, így a legfelsőbb bíróság nem veheti birtokba a testület Alkotmány utcai épületét.
A bejárás végén Magyar Péter válaszolt az újságírók kérdéseire is. Elmondta, mind a már befejezett, mind a folyamatban lévő közbeszerzéseket megvizsgálják.
A folyamatban lévőket elsősorban az illetékes miniszter fogja vizsgálni, a múltbelieket pedig Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal, valamint a függetlenné váló nyomozóhatóságok és az igazságszolgáltatás
- jelentette ki.
A Karmelita kolostor fenntartási költségeivel összefüggésben közölte, azt megvizsgálják és az adatok nyilvánosak lesznek, mert a kormány a transzparencia híve, a közérdekű adatokat sem kell majd kiperelni tőlük. Hozzátette, a lehető legtakarékosabb, legvisszafogottabb működésre készülnek.
Az lenne normális, ha maguk a minisztériumi épületek is bejárhatóak lennének, mert azok alapvetően közintézmények
- szögezte le.
Megjegyezte, azt javasolta, hogy a Karmelita kolostor épületét ne csak hétvégenként, hanem hétköznap is lehessen látogatni. A kormányfő beszélt arról is, az épületekről társadalmi konzultációt szeretnének, amelybe a szakmát is be szeretnék vonni. Hozzátette, nem osztja azt a nézetet, hogy a Várban lévő, most épülő főhercegi palotának az Alkotmánybíróság székhelyének kellene lennie. Egyúttal felhívta a figyelmet, hogy a Kossuth téren most újítják fel a volt Néprajzi Múzeum és az egykori Földművelésügyi Minisztérium épületeit. A sajtótájékoztató végén Magyarország miniszterelnöke azt is kijelentette, hogy a Kúria nem fogja megkapni a volt Néprajzi Múzeum épületén kívül a Nemzeti Választási Iroda ingatlanát is.
A Magyar Péter által felvetett kérdésekre a Kúria közleményben reagált.
Ebben a testület tisztázta, hogy az épület rekonstrukcióját még az intézmény előző vezetése hagyta jóvá. Kiemelték, hogy a tervekben a kezdetektől fogva egy bírói klub kialakítása szerepelt a tetőtérben, nem pedig egy elnöki lakosztály. Határozottan cáfolták a szivarszobára és a carrarai márványra vonatkozó állításokat is.
A legfelsőbb bíróság tájékoztatása szerint a felújítás nem szenved késedelmet. A zárókövet a terveknek megfelelően októberben helyezik el. A belső tereket jelenleg azért nem tudják megmutatni a nyilvánosságnak, mert az épület a kivitelező felügyelete alatt álló, lezárt munkaterület. Az Alkotmány utcai ingatlannal kapcsolatban megjegyezték, hogy annak átadását nem a Kúria igényelte. Hozzátették: amennyiben a kormány másként határoz az épület sorsáról, a bíróság újratervezi szervezeti egységeinek elhelyezését.
