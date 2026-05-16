Készül a nagy terv: eddig sosem látott összefogás indul az ukrán égbolt védelmében

A bejelentés annak fényében különösen jelentős, hogy Kijev egy úgynevezett "ballisztikus rakéták elleni koalíció" létrehozására törekszik. Ebbe a kezdeményezésbe nemzetközi partnereit is be kívánja vonni.

Franciaország készen áll a ballisztikus rakéták elleni védelem megerősítésére. Ez egy határozott döntés és fontos lépés. Megbeszéltük, hogyan fokozhatjuk képességeinket az orosz támadások elhárítására már a jelenlegi helyzetben is

– mondta Zelenszkij.

A telefonbeszélgetésre több súlyos orosz csapás után került sor. Május 14-én nagyszabású rakéta- és dróncsapás érte Kijevet, amelyben 24-en meghaltak és 48-an megsebesültek.

Zelenszkij a hét elején közölte, hogy május 12-én több ország képviselői tanácskoztak a rakétavédelmi rendszerek európai gyártásáról.

Az ülésen tizenhárom ország küldöttsége és a NATO-főtitkár hivatala vett részt.

Ballisztikus rakéták elleni koalíciót hozunk létre. Ez a helyes lépés, és közelebb állunk ennek a célnak az eléréséhez, mint valaha

– fogalmazott az elnök.

Zelenszkij már áprilisban is kifejezte meggyőződését azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna a jövőben közösen fog rakétavédelmi rendszereket gyártani európai partnereivel.

