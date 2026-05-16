Kiadták a figyelmeztetést: óriási orosz rakéta zuhan a Föld felé, senki sem tudja pontosan, hol csapódhatnak be a darabjai

A szóban forgó objektum a Szojuz–2.1b hordozórakéta Fregat nevű felső fokozata, amelyet még márciusban indítottak a pleszecki űrközpontból. A jelenleg Föld körüli pályán keringő eszköz üzemanyagtartályokkal és vezérlőrendszerekkel van felszerelve, de hamarosan belép a légkörbe. A POLSA számításai szerint ez helyi idő szerint május 16-án 8:43 és május 17-én 13:49 között történhet meg. A visszatérés várható pályája Európa nagy részét lefedi.
A szakértők nem tudják teljes bizonyossággal megállapítani, hogy az objektum maradéktalanul elég-e a visszatérés során.
Ennek oka, hogy nem állnak rendelkezésre pontos adatok a rakétafokozat szerkezetéről és az alkalmazott anyagokról. Nagyobb méretű űreszközök esetében előfordulhat, hogy bizonyos töredékek elérik a földfelszínt, bár az ilyen esetek rendkívül ritkák. A lengyel hatóság arra kéri a lakosságot, hogy kizárólag hivatalos és ellenőrzött forrásokból tájékozódjon. A pályaadatok és a számítások ugyanis akár néhány órával a légkörbe lépés előtt is jelentősen megváltozhatnak.
Az egyre gyakoribb globális rakétaindítások miatt a visszatérő űrszemét nem számít szokatlan jelenségnek.
