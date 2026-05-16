Kibukott a mesterterv: háborúba rántotta volna a szomszédait az olajmonarchia, de elbuktak

Zajlottak a tárgyalások az Egyesült Arab Emírségek és Katar, valamint Szaúd-Arábia között, ami az Iránnak adandó katonai válaszról szólt. Információk szerint

Abu-Dzabi szerette volna meggyőzni a két szomszédos országot, hogy közösen lépjenek fel a síita rezsimmel szemben.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított az iszlamista rezsim ellen, erre válaszul Teherán a Perzsa-öböl összes államát megtámadta. Ebben a helyzetben a régió kormányai azonban nem erősítették meg a kapcsolataikat, hanem az eltérő nézeteik miatt növekedett a feszültség közöttük. Az Egyesült Arab Emírségek a katonai választ sürgette, miközben a legnagyobb riválisa, Szaúd-Arábia ezzel ellentétesen gondolkodott. Rijád inkább a békés megoldás mellett tette le a garast, bár korábban az ország is ellencsapásokat indított Irán ellen. Ezt követően viszont inkább a Pakisztán által szorgalmazott békefolyamatok hangos támogatójává vált, ezzel magára hagyva az Emírségeket.

Abu-Dzabi nem finomkodott, az iráni energiatermelő infrastruktúrát támadták, a jelentések szerint hónapokra működésképtelenné téve a lavan-szigeti üzem kapacitásának egy részét.

