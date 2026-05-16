Magyar Péter érkezésével újjáélesztenék a régi, nagy szövetséget, de van egy komoly buktató

A Visegrádi Együttműködés az orosz–ukrán háború miatti belső ellentétek következtében gyakorlatilag tetszhalott állapotba került, ám Magyar Péter választási győzelmével új lendületet kaphat a szövetség. Az új magyar miniszterelnök első hivatalos külföldi útja Varsóba vezet, jelezve a magyar–lengyel viszony helyreállításának szándékát, miközben Robert Fico szlovák és Andrej Babiš cseh kormányfő is nyíltan szorgalmazza a V4 újjáélesztését. Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi együttműködést az új, Európa-központú magyar külpolitika alappilléreként jelölte meg, ugyanakkor a Szlovákiával való kapcsolatok elmélyítését a Beneš-dekrétumok rendezéséhez kötötte.

A Visegrádi Együttműködést 1991-ben alapították, akkor három ország: Lengyelország, Csehszlovákia és Magyarország. Csehszlovákia 1993-as kettészakadásával négytagúvá vált a szövetség, melynek egyik fő célja volt a közös felkészülés az európai uniós tagságra. Miután 2004-ben mind a négy ország az EU tagja lett, az együttműködés veszített erejéből, hiszen mind a négyen elsősorban a saját érdekeiket kívánták érvényesíteni Brüsszelben.

2015-ben átmenetileg újra fontosabbá vált a V4-szövetség, mivel mind a négy ország szigorúbb uniós migrációs politikát sürgetett, elutasítva a tömeges bevándorlást. Ahogy azonban a migráció témája már nem határozta meg olyan erősen a politikai napirendet, a visegrádi együttműködés ismét inkább formális szövetséggé vált.

A Visegrádi Nyilatkozatot aláírja Václav Havel csehszlovák elnök, Antall József magyar miniszterelnök és Lech Wałęsa lengyel elnök 1991. február 15-én. Forrás: Antall Péter/Antall-család archívum /Wikimedia Commons

A 2022-ben kitört orosz-ukrán háború aztán új helyzetet teremtett, mivel különösen Lengyelország és Csehország élesen oroszellenes és Ukrajnát támogató politikát folytatott, míg Orbán Viktor kormánya igyekezett fenntartani Moszkvával a jó viszonyt, Kijevvel pedig egyre ellenségesebbek lettek a kapcsolatok. A négy ország miniszterelnökeinek eddigi utolsó találkozójára 2024. február 27-én került sor, amikor információk szerint a négy vezető között nagyon heves vita zajlott: Donald Tusk lengyel és Petr Fiala akkori cseh kormányfő állítólag kérdőre vonta Orbán Viktort oroszbarát és Ukrajna uniós támogatását akadályozó politikája miatt. Egyes beszámolók szerint a három vezető kiabált is egymással, miközben Robert Fico szlovák miniszterelnök – aki pedig nem kevésbé oroszbarát, mint a leköszönt magyar kormányfő – csendben maradt.

Az eddigi utolsó kormányfői találkozó után a visegrádi együttműködés lényegében tetszhalott állapotba került, de Magyar Péter április 12-i választási győzelmével új szelek kezdtek fújni.

A jelenlegi magyar miniszterelnök többször utalt rá, hogy szeretné újra beindítani a négy ország multilaterális kapcsolatát, a választások másnapján pedig azt is felvetette, hogy idővel ki is bővíthetnék a szövetség Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával vagy akár Romániával. Magyar Péter egyik legfőbb ígérete az utóbbi időben elmérgesedett magyar-lengyel viszony helyrehozása, amit Donald Tusk is – akinek pártjával a Tisza Párt egy európai pártcsaládban, az Európai Néppártban ül – erősen favorizál. Az új magyar miniszterelnök első hivatalos külföldi útja Varsóba vezet már a jövő héten, amivel szimbolikusan is jelzik a kapcsolatok újraindítását.

De nemcsak Magyar Péter és Donald Tusk, hanem Robert Fico szlovák és Andrej Babiš cseh kormányfő is hangot adott annak, hogy szeretnék, ha újra tartalmat kapna a visegrádi együttműködés. Fico május 4-én Jerevánból posztolt egy közös képet az X-en Tuskkal és Babišsal, ezzel a kommentárral:

A három testőr a negyedikre és a V4 újjáéledésére vár.

Pár nappal később Fico moszkvai látogatásán azt mondta, arra törekszik, hogy

a Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolatok ugyanolyan szinten legyenek, mint Orbán idejében.

Babiš maga is üzent Magyar Péternek, mondván, bízik benne, hogy vele fel tudják újítani a V4-együttműködést.

Fico és Babiš megjegyzései azért is figyelemreméltóak, mivel köztudottan mindketten szoros szövetségesei (voltak) Orbán Viktornak; a cseh miniszterelnök pártja, az ANO egy pártcsaládban, a Patriótákban ül a Fidesszel.

A Visegrádi Együttműködés újjáélesztését Orbán Anita külügyminiszter is prioritásnak nevezte hétfői miniszteri meghallgatásán.

Az új magyar Európa-központú külpolitika középpontjában regionális szinten a Visegrádi Együttműködés áll, amely a magyar külpolitika egyik alappillére. A V4 jelentősége gazdasági és politikai szempontból egyaránt kiemelkedő, ezért célunk ezen partnerségi viszony helyreállítása. Ennek kulcseleme a magyar-lengyel kapcsolatok rendezése, valamint a cseh és szlovák együttműködés új alapokra helyezése

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a korábbi V4+-, vagyis az együttműködés kiterjesztésére irányuló kezdeményezéseket is fel kívánják éleszteni.

Orbán Anita ugyanakkor kitért arra, hogy a Szlovákiával való viszony elmélyítésének feltétele, hogy a magyar kisebbség jogait korlátozó Beneš-dekrétumok ügyét rendezzék.

Nem tudjuk egyetlen olyan országgal sem elmélyíteni kapcsolatainkat, amely a kollektív bűnösség elve alapján ítéli meg a magyar kisebbséget, amely ország másodrendűnek tartja saját állampolgárait, és akik ez ellen felszólalnak, azokat el akarja hallgattatni. Ez nem kizárólag a jószomszédi kapcsolatokat zárja ki, hanem teljesen szembemegy az uniós joggal és értékekkel és az alapvető univerzális emberi jogokkal

– mondta meghallgatásán a külügyminiszter.

Magyar Péter és Robert Fico első személyes találkozójára várhatóan a júniusban rendezendő EU-s állam- és kormányfői csúcs alatt kerül sor.

Címlapkép forrása: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images