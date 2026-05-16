Meglepőt húzott az uniós tagország államfője, ellenzékből érkezhet az új kormányfő

Silina csütörtökön jelentette be lemondását, ami kormánykoalíciójának összeomlásához vezetett, mindössze néhány hónappal az októberre kiírt választások előtt. Kulbergs - a legnagyobb ellenzéki parlamenti tömörülésnek, az Egyesült Listának a képviselője - akkor léphet hivatalba, ha a parlament jóváhagyja miniszterelnöki kinevezését és kormányának tagjait.
A közelmúlt eseményeit figyelembe véve úgy gondolom, hogy az új miniszterelnöknek az ellenzékből kell érkeznie
- jelentette ki az államfő sajtótájékoztatóján.
Silina a múlt hétvégén menesztette Andris Sprüds védelmi minisztert, miután két ukrán drón Oroszország felől Lettország légterébe sodródott, majd egy olajtároló létesítménynél felrobbant. A lett hadsereg közölte, hogy nem észlelte a drónokat, amikor Oroszországból átsodródtak a határon. A kormányfő a védelmi minisztert tette felelőssé azért, hogy nem gondoskodott a drónelhárító rendszerek fejlesztéséről. Válaszul Sprüds pártja, a Progresszívek szerdán megvonta támogatását Silina kormányától, aminek következtében a kabinet elvesztette parlamenti többségét.
