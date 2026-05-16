Szélsőjobboldali és palesztinpárti tömegtüntetések kezdődtek Londonban

Több tízezres szélsőjobboldali és palesztinpárti tömegtüntetések kezdődtek szombaton Londonban, példátlan rendőri készültség mellett.

Az egyik tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája. Robinson - az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű szélsőségesen iszlámellenes egykori szélsőjobboldali szerveződés alapítója, aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönt közösségellenes és egyéb bűncselekményekért kirótt ítéletek alapján.

A tüntetés narratíváját az Egyesült Királyság és a britek egységének megerősítése adja.

A rendőrség szombat délutánig nem tett közzé létszámbecsléseket, de Robinson, aki videókat töltött fel az X-re a megmozdulásról, azt mondta, hogy "milliók vonulnak London utcáin". A "Unite the Kingdom" nevet viselő tüntetésen sokan viseltek "Make England Great Again - MEGA" feliratú piros sapkákat, az amerikai elnökhöz, Donald Trumphoz kötődő "Make America Great Again - MAGA" mozgalom mintájára.

A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztinpárti szervezet, a Palestine Solidarity Campaign (PSC) rendezte Izrael 78 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából, amelyet a palesztinok a "nakba", azaz "nagy katasztrófa" névvel emlegetnek az izraeli területekről elmenekült több százezer palesztin emlékére. Ezt a tüntetést a PSC minden évben megrendezi Londonban az izraeli államalapítás évfordulójához legközelebbi hétvégén.

A két demonstráció egy időben kezdődött, de a Scotland Yard egymástól távol eső útvonalakat jelölt ki a résztvevőknek, előzetes nyilatkozatában kilátásba helyezve, hogy azonnal őrizetbe vesz mindenkit, "aki csak egy lépéssel is eltér" az előírt vonulási iránytól. A két tüntetés helyszínei között a rendőrség "steril zónát" különített el, ahová egyik felvonulás résztvevői sem léphetnek be. A felvonulások a londoni rendőrség évtizedek óta nem látott készültsége mellett zajlanak.

A Scotland Yard több mint négyezer rendőrt mozgósított a két demonstráció biztosítására, emellett arcfelismerő berendezéseket telepített számos helyszínre, drónokkal figyeli a tömeget mindkét tüntetésen, és páncélozott járműveket is készenlétbe helyezett, de ezek nem láthatók a felvonulási útvonalak mentén. A palesztinpárti tüntetés közelében több helyen izraeli zászlókat lobogtató ellentüntetők vonultak fel, de a rendőrök távol tartják őket a palesztin demonstrációtól. A Scotland Yard szombat délutánig 11 embert őrizetbe vett, de nem részletezte, hogy milyen kihágások miatt.

