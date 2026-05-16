Tarr Zoltán: "A politikának nem kell tennie semmit, csak hagyni kell, hogy a kultúra éljen és létezzen"

A Tisza-kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezni fogja a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket és megszünteti az erőszakos központosítást - sorolta a következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szombaton, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett Múzeumok Majálisa rendezvényen.

Nem fogunk semmilyen módon politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan, és milyen módon kell a kultúrának működnie. Egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság

- hangoztatta a Múzeumok Majálisa rendezvény keretében mondott beszédében Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető ezután kiemelte, hogy a politikának ki kell vonulnia azokból a terekből, ahol korábban honfoglaló módon megjelent. Ennek elérése érdekében a miniszter első intézkedései között lesz

a közgyűjteményi dolgozók bérének rendezése,

a múzeumi költözések azonnal leállítása, valamint

a kulturális intézmények, elsősorban a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) "erőszakos központosításának" megszüntetése.

Tarr Zoltán elmondása szerint ez utóbbi

megint csak a politikai ideológia megvalósításának az egyik eszköze volt.

A frissen kinevezett miniszter hozzátette: az MNMKK megszüntetésénél kiemelten figyelnek majd arra, hogy a múzeumok működésében zavar ne keletkezzen. A miniszter hangsúlyozta, hogy nem akarnak fenntartani egy olyan központot, amely szinte teljesen ellehetetleníti a napi működést, megalázó helyzetbe hozza az intézményeket, kiszolgáltatott helyzetbe hozza a dolgozókat, és a látogatók számára is sokszor kellemetlen helyzeteket teremt.

Beszédében Tarr Zoltán hangsúlyozta, hogy a kulturális terület szorosan együtt fog működni más minisztériumokkal is, hiszen

a kultúra nem egy elszigetelt toronyban él, hanem része az emberek életének.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kultúra sok ponton kapcsolódik például az oktatáshoz, a tudományos élethez, vagy akár az élő környezethez is.

A miniszter beszélt arról is, hogy a Tisza számára a legfontosabb a valódi párbeszéd helyreállítása, szabadságának visszaadása.

"Számunkra a párbeszéd meghatározó jelentőségű, a szakmával, a kultúra képviselőivel, az alkotókkal, a szektor dolgozóival, a közönséggel, az emberekkel, a társadalom egészével, mert a párbeszéd az, ami meg kell, hogy határozza a közösségünket" - jelentette ki a tárcavezető. Hozzátette: fontos feladatuk, hogy a kormányzat a jövőben is támogassa az olyan rendezvényeket, mint a Múzeumok Majálisa, hiszen ez elsősorban nem anyagi kérdés, hanem a lehetőség megteremtése.

A miniszter köszönetet mondott továbbá a kulturális szférában dolgozóknak, akik az elmúlt években kitartottak, megköszönte a közgyűjteményi dolgozók elmúlt években végzett munkáját, és hogy igyekeztek fenntartani a múzeumok békességét és biztonságát. Kiemelte:

ahogy az előző kormányzat a kultúrában kezdte a pusztítást, a Tisza-kormány ezért a kultúrával kezdi az építést.

Ahogy a Fidesz kormányzat a kultúrába bevitt megosztással tudta a társadalom mindennapi életét, az emberek gondolatait befolyásolni, a Tisza-kormányzat tudja, hogy a kultúra felszabadításával lehet elérni, hogy "a békesség, a párbeszéd és az értelmes élet visszatérjen közénk" - fogalmazott.

A miniszter arról is beszélt, hogy nem a politikusoknak kell eldönteni, hogy "mi a jó és a mi a rossz kultúra",

hanem egyszerűen nem kell tenni semmit, csak hagyni kell, hogy a kultúra éljen és létezzen.

"Nem kell politikai ideológiát gyártani arra, hogy melyek a jó művészeti ágak, kik a megfelelő művészek, azt majd a közönség, a kultúrafogyasztók fogják eldönteni" - hangsúlyozta.

