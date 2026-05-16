Tarr Zoltán: "A politikának nem kell tennie semmit, csak hagyni kell, hogy a kultúra éljen és létezzen"

Nem fogunk semmilyen módon politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan, és milyen módon kell a kultúrának működnie. Egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság
- hangoztatta a Múzeumok Majálisa rendezvény keretében mondott beszédében Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető ezután kiemelte, hogy a politikának ki kell vonulnia azokból a terekből, ahol korábban honfoglaló módon megjelent. Ennek elérése érdekében a miniszter első intézkedései között lesz
- a közgyűjteményi dolgozók bérének rendezése,
- a múzeumi költözések azonnal leállítása, valamint
- a kulturális intézmények, elsősorban a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) "erőszakos központosításának" megszüntetése.
Tarr Zoltán elmondása szerint ez utóbbi
megint csak a politikai ideológia megvalósításának az egyik eszköze volt.
A frissen kinevezett miniszter hozzátette: az MNMKK megszüntetésénél kiemelten figyelnek majd arra, hogy a múzeumok működésében zavar ne keletkezzen. A miniszter hangsúlyozta, hogy nem akarnak fenntartani egy olyan központot, amely szinte teljesen ellehetetleníti a napi működést, megalázó helyzetbe hozza az intézményeket, kiszolgáltatott helyzetbe hozza a dolgozókat, és a látogatók számára is sokszor kellemetlen helyzeteket teremt.
Beszédében Tarr Zoltán hangsúlyozta, hogy a kulturális terület szorosan együtt fog működni más minisztériumokkal is, hiszen
a kultúra nem egy elszigetelt toronyban él, hanem része az emberek életének.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kultúra sok ponton kapcsolódik például az oktatáshoz, a tudományos élethez, vagy akár az élő környezethez is.
A miniszter beszélt arról is, hogy a Tisza számára a legfontosabb a valódi párbeszéd helyreállítása, szabadságának visszaadása.
"Számunkra a párbeszéd meghatározó jelentőségű, a szakmával, a kultúra képviselőivel, az alkotókkal, a szektor dolgozóival, a közönséggel, az emberekkel, a társadalom egészével, mert a párbeszéd az, ami meg kell, hogy határozza a közösségünket" - jelentette ki a tárcavezető. Hozzátette: fontos feladatuk, hogy a kormányzat a jövőben is támogassa az olyan rendezvényeket, mint a Múzeumok Majálisa, hiszen ez elsősorban nem anyagi kérdés, hanem a lehetőség megteremtése.
A miniszter köszönetet mondott továbbá a kulturális szférában dolgozóknak, akik az elmúlt években kitartottak, megköszönte a közgyűjteményi dolgozók elmúlt években végzett munkáját, és hogy igyekeztek fenntartani a múzeumok békességét és biztonságát. Kiemelte:
ahogy az előző kormányzat a kultúrában kezdte a pusztítást, a Tisza-kormány ezért a kultúrával kezdi az építést.
Ahogy a Fidesz kormányzat a kultúrába bevitt megosztással tudta a társadalom mindennapi életét, az emberek gondolatait befolyásolni, a Tisza-kormányzat tudja, hogy a kultúra felszabadításával lehet elérni, hogy "a békesség, a párbeszéd és az értelmes élet visszatérjen közénk" - fogalmazott.
A miniszter arról is beszélt, hogy nem a politikusoknak kell eldönteni, hogy "mi a jó és a mi a rossz kultúra",
hanem egyszerűen nem kell tenni semmit, csak hagyni kell, hogy a kultúra éljen és létezzen.
"Nem kell politikai ideológiát gyártani arra, hogy melyek a jó művészeti ágak, kik a megfelelő művészek, azt majd a közönség, a kultúrafogyasztók fogják eldönteni" - hangsúlyozta.
Címlapkép forrása: Tarr Zoltán Facebook-oldala
Kiderült a kegyetlen igazság: több pénzt szívnak ki a szegényebb régiókból, mint amennyi támogatás valójában érkezik
A fejlesztéspolitikának nem csupán új finanszírozási eszközökre, hanem új politikai narratívára is szüksége van.
Megvan a Tisza-kormány vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára
Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter jelentette be.
Vitézy Dávid elmondta, mit kezdene a közlekedési fejlesztésekre szánt uniós forrásokkal
A pénzek hazahozatalához viszont sok és gyors munkára lesz szükség.
Megpróbálták kideríteni, mitől lesz „gonosz zsaroló” egy AI - megdöbbentő választ kaptak
Milyen jó állásod van. Kár lenne, ha valami történne vele...
Váratlan fordulat: Trump meglepő kijelentést tett az Egyesült Államok lehetséges hadba lépéséről
Kifejtette a sziget helyzetét.
Éjjel érkezett a bejelentés: azonnal távozniuk kellett a magyar minisztériumok legbefolyásosabb vezetőinek
Életbe lépett egy fontos kinevezés is.
Évszázados problémát megoldó reform vagy utolsó esély a katasztrófa előtt - kiderült, mi vár a globális pénzügyi rendszerre
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem konferenciájáról tudósítottunk.
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje
A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj
Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban
Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság viszont érezhetően lemaradt. A kutatás-fejlesztési ráfordítások a Baltikum-Balkán
A magyar cégek 75 százalékának van körforgásos célja, de csak minden ötödiknek van terve hozzá
A hulladékcsökkentés fontos, de korántsem elég - a BCSDH és a KPMG közös felmérése szerint a magyarországi, fenntarthatóságban élen járó vállalatok jelentős része
Top 10 osztalék részvény - 2026. május
Május negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Geopolitikai sakkjátszma Pekingben: Tajvan jövője és a globális energiaválság a tét
Donald Trump második elnöki ciklusának talán legfontosabb diplomáciai eseménye következik: a pekingi amerikai-kínai csúcstalálkozó. Kovács Ádám, a Gránit Alapkezelő szakértője legújabb c
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?