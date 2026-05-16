Teljesen visszacsinálná a Brexitet a brit kormányfő kihívója

Streeting csütörtökön jelentette be lemondását azzal a kifejezett céllal, hogy elindítsa a Starmer elmozdítását célzó vezetőváltási eljárást a kormányzó Munkáspárton belül. Ennek előzményeként a Labour súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai helyhatósági, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon, és azóta számos kormánypárti politikus is távozásra szólította fel Starmert.
Szombati programadó beszédében, amelyet a Progress nevű, munkáspárti kötődésű politikai elemzőműhely rendezvényén tartott meg, Streeting hivatalosan is bejelentette, hogy ha valóban elindul a kormányfő elmozdítását célzó folyamat a Labour alsóházi frakciójában, akkor ő indul a pártvezetői és így a miniszterelnöki tisztségért.
A munkáspárti politikus "katasztrofális hibának" nevezte Nagy-Britannia kilépését az EU-ból (Brexit), amely szavai szerint az országot szegényebbé és gyengébbé tette. Streeting szerint a britek is egyre inkább felismerik, hogy a jelenlegi, veszélyes világban együttműködésre van szükség a brit gazdaság és a kereskedelmi kapcsolatok újjáépítésére, valamint a védelem megerősítésére az orosz agresszióval és az amerikai protekcionizmussal szemben egyaránt.
Starmer potenciális kihívója szerint az Európai Unió kínálja a legnagyobb gazdasági lehetőségeket Nagy-Britannia számára. A hagyományosan különlegesnek nevezett brit-amerikai viszonyrendszerre utalva Wes Streeting kijelentette:
Nagy-Britanniának valójában az Európai Unióval kell különleges kapcsolatokat kialakítania, mivel az ország jövőjét az EU jelenti.
Hozzátette:
ez azt is jelenti, hogy Nagy-Britanniának "egy napon" vissza kell térnie az Európai Unióba.
Nemrégiben egy lapinterjúban Sadiq Khan, London munkáspárti polgármestere is ugyanezt szorgalmazta. Khan úgy fogalmazott, hogy a Labour következő választási programjának tartalmaznia kell Nagy-Britannia újbóli csatlakozását az Európai Unióhoz.
Keir Starmer jelenlegi brit miniszterelnök a párt 2024-es választási győzelme és kormányalakítása óta számos nyilatkozatában kizárta az újbóli brit EU-csatlakozást, de az utóbbi időszakban ő is egyre erőteljesebben szorgalmazza a közeledést az EU-hoz.
A brit EU-tagságról tíz éve tartott népszavazáson a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre szavazott. A legfrissebb felmérések szerint azonban az arányok mára megfordultak. A legnagyobb brit közvéleménykutató csoport, a YouGov új, 4368 fő bevonásával elvégzett reprezentatív vizsgálata azt mutatta, hogy a brit választók 53 százaléka pártolná hazája újbóli EU-csatlakozását.
Az átlagon belül a kormányzó Munkáspárt szavazóinak 83 százaléka nyilatkozott úgy, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia ismét az Európai Unió teljes jogú tagjává válna.
