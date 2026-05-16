Váratlan fordulat: Trump meglepő kijelentést tett az Egyesült Államok lehetséges hadba lépéséről
Donald Trump amerikai elnök a kínai elnökkel, Hszi Csin-pinggel Pekingben tartott találkozója után megerősítette, hogy Washington Tajvannal kapcsolatos politikája változatlan. Ugyanakkor óva intett a sziget függetlenségének kikiáltásától, és egy tervezett fegyvercsomag sorsát is nyitva hagyta - jelentette a Focus Taiwan.

Trump a kétnapos kínai állami látogatásáról hazatérve a Fox Newsnak adott interjújában jelentette ki, hogy semmi sem változott. Hozzátette, nem szeretné, ha bárki a függetlenség kikiáltása mellett döntene.

Nem arra vágyom, hogy 9500 mérföldet utazzunk egy háború megvívásáért

- fogalmazott az elnök. Egyúttal felszólította a Tajvani-szoros mindkét oldalát, hogy tanúsítsanak önmérsékletet.

Az elnök arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok egy újabb tajvani fegyverszállítást mérlegel, de nem kötelezte el magát a csomag jóváhagyása mellett.

Még nem hagytam jóvá. Meglátjuk, mi történik. Lehet, hogy megteszem, lehet, hogy nem

- mondta. Amerikai sajtójelentések szerint a washingtoni kormányzat a kínai látogatás előtt halasztotta el a mintegy 14 milliárd dolláros fegyvereladási csomag jóváhagyását. Peking hagyományosan ellenez minden amerikai fegyverszállítást Tajvan felé.

A tajvani külügyminisztérium válaszában kiemelte, hogy Washington Trump hivatalba lépése óta többször megerősítette a Tajvannal kapcsolatos politikájának folytonosságát. A tárca hangsúlyozta, hogy Kína katonai terjeszkedése és a Tajvani-szoros környékén folytatott tevékenysége jelenti "az instabilitás elsődleges forrását" a régióban. A minisztérium pénteki közleményében az amerikai fegyverszállításokat a Tajvani Kapcsolatok Törvénye szerinti biztonsági kötelezettségvállalás részének, valamint "a regionális fenyegetésekkel szembeni közös elrettentés" eszközének nevezte. A dokumentum arra is emlékeztetett, hogy

Trump jelenlegi elnöksége alatt Washington már két alkalommal hagyott jóvá fegyverértékesítést Tajvannak.

Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt is elmondta, hogy nem tett semmilyen kötelezettségvállalást Hszi Csin-ping felé Tajvannal kapcsolatban. Arra a kérdésre sem válaszolt, hogy az Egyesült Államok megvédené-e a szigetet egy esetleges kínai támadás esetén.

Csak egyetlen ember tudja a választ, és az én vagyok

- idézték az elnököt a nemzetközi tudósítások.

Címlapkép forrása: Eric Lee/Bloomberg via Getty Images

