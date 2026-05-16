Végzetes lejtőre került Európa legerősebb vezetője, a szélsőjobb már dörzsöli a tenyerét

Friedrich Merz német kancellár népszerűsége egyéves hivatali évfordulóján történelmi mélypontra, 16 százalékra süllyedt, miközben a szélsőjobboldali AfD megelőzte a CDU/CSU-t a közvélemény-kutatásokban. A kancellárt az empatikus kommunikáció hiányával és a hétköznapi problémáktól való elszakadottsággal vádolják, a kormánnyal mindössze a németek 13 százaléka elégedett. A gazdasági ígéretek sem teljesültek: a GDP alig 0,2 százalékkal nőtt tavaly, és a lakosság negyede hisz csupán abban, hogy a kabinet képes talpra állítani a német gazdaságot. Külpolitikában Merz az Irán elleni háború kapcsán nyíltan szembefordult Donald Trumppal, aki az amerikai csapatok részleges kivonásával fenyegetőzött válaszul.

Mélyponton a kancellár támogatottsága

Május 6-án volt Friedrich Merz kancellári kinevezésének első évfordulója, de sok oka nem volt az ünneplésre. A közszolgálati ARD DeutschlandTrend nevű rendszeres közvélemény-kutatása szerint

Merz népszerűsége a kezdeti 39 százalékról 16 százalékra csökkent, amivel a felméréssorozat történetében az összes kancellár közül a leggyengébb eredményt érte el.

Összehasonlításként: Merz elődje, Olaf Scholz elégedettségi mutatója egy évnyi kancellárság után 30 százalékos volt, de még hivatali ideje vége felé, 2024 decemberében is elérte a 20 százalékot.

Ezzel párhuzamosan Merz pártját, a konzervatív CDU-t (bajor testvérpártjával, a CSU-val együtt) a DeutschlandTrend történetében először megelőzte a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD), ráadásul rögtön három százalékponttal – 27 százalék szemben a 24-gyel. A harmadik legnépszerűbb párt az ellenzéki Zöldek (15%), a kisebbik koalíciós partner, a szociáldemokrata SPD pedig 12 százalékkal a negyedik helyre csúszott vissza.

A szövetségi kormánnyal mindössze a németek 13 százaléka elégedett, és csak a lakosság 24 százaléka hisz abban, hogy a kabinet képes újra megerősíteni a gyengélkedő német gazdaságot. Ez utóbbi 31 százalékpontos visszaesést jelent az egy évvel ezelőtti állapothoz képest, ami nem csoda, hiszen a nagy ígéretek ellenére a Merz-kormánynak nem sikerült érdemben beindítani a gazdaságot (0,2 százalékos volt a GDP-növekedés, de legalább 2022 óta először nőtt a gazdaság). Erre idén sem számítanak: 2026-ra 0,5 százalékos gazdasági növekedést terveznek.

A kommunikáción csúszik el Merz?

Bár a Merz-kabinetnek eddig nagyrészt a tartalmi ígéreteit sem sikerült teljesítenie, a kormányzati kommunikációval is súlyos problémák vannak, amit jelez, hogy a DeutschlandTrend szerint 87 százalék elégedetlen azzal, ahogy a kormány próbálja kommunikálnia a tevékenységét.

Különösen Merz kommunikációját éri sok kritika, melyek döntően azt vetik a kancellár szemére, hogy

nem érti a hétköznapi emberek problémáit, nem tud empatikusan viszonyulni ezekhez, hanem „magas lóról” beszél, sokszor kioktató stílusban.

Nemrégiben kisebb botrányt kavart, amikor egy rákos beteg asszony kérdezte fel a keleti Szász-Anhalt tartományban, arra panaszkodva, hogy még a saját temetésére sincs pénze. Az asszony azt kérdezte, hogyan lehet, hogy megkurtítják az egészségügyi támogatásokat, miközben a kormány tagjainak fizetését emelik. Merz erre kemény tónusban reagált, mondván, szó sincs arról, hogy a kormánytagok fizetését emelnék. Amiben történetesen igaza volt, az azonban, hogy a halálos beteg asszony felé egyetlen jó szava sem volt, kommunikációs szempontból durva hibának tűnik, és egy empátia nélküli kancellár mutatta.

Merznek nem egyszer kellett visszavonnia egyes kijelentését vagy éppen kényszerült magyarázkodásra, sőt, a napokban az is előfordult, hogy kifütyülték egy beszéde alatt, méghozzá a német szakszervezetek országos szövetségének (DGB) Berlinben rendezett konferenciáján, ahol a szociális reformok szükségességét próbálta meg elmagyarázni az egybegyűlteknek.

WATCH: Loud boos and jeers greet German Chancellor Friedrich Merz at the German Trade Union Confederation conference in Berlin. pic.twitter.com/ViaMw9dbYY https://t.co/ViaMw9dbYY — Clash Report (@clashreport) May 12, 2026

Egy interjúban Merz azzal védte kommunikációs stílusát, hogy nem akar „csiszolt kavics” lenni, de ezzel mintha csak azt mutatta volna meg, hogy nem igazán érti, mi a baja a választóknak a hozzáállásával, ami beszédmódjában is tükröződik.

Merz alapvető problémájának sokan azt tartják, hogy jelentősebb politikai tapasztalatait nagyon régen szerezte, és sokáig nagyon távol volt a politika világától. Merz 2000 és 2002 között az akkor ellenzéki CDU/CSU Bundestag-frakciójának vezetője volt, majd mikor Angela Merkel a 2002-es választási vereség után átvette ezt tőle, 2004-ig frakcióvezető-helyettesként működött. Mivel a kancellárságra készülő Merkel riválist látott benne, 2004-ben le kellett mondania erről a posztjáról is, és 2009-ig mezei Bundestag-képviselőként működött, majd 2009-ben teljesen kicsekkolt a politikából, és a nemzetközi gazdasági életben találta meg a helyét, általában magas pozíciókat töltve be nagy cégeknél, például a BlackRocknál. A politikába csak 2018-ban tért vissza, és 2022 elején választották meg a CDU elnökévé.

Merz az üzleti élet szereplőivel általában jól megtalálja a hangot, de a köznapi emberekkel látványosan nem, ez pedig különösen napjainkban, amikor a választókkal való napi szintű közösségi médiás kommunikáció döntő fontosságúvá vált, végzetes egy politikus számára.

Friedrich Merz Alice Weidelt, az AfD frakcióvezetőjét hallgatja a Bundestagban 2026. január 29-én. Forrás: Sean Gallup/Getty Images

A külpolitikus kancellár

Merz láthatóan maga is komfortosabbnak érzi a kancellárság külpolitikai dimenziót, amit jól mutat, hogy az elmúlt egy évben számos külföldi látogatást tett. Donald Trump amerikai elnökkel háromszor is találkozott, de járt Indiában, Kínában, Brazíliában, Dél-Afrikában, Izraelben, Jordániában, három öbölországban (Szaúd-Arábia, Katar, Emírségek), nem beszélve európai útjairól, beleértve tavaly májusi kijevi látogatását. Merz a német érdekek mellett az Európai Unió érdekeinek képviselőjeként is járja a világot, indiai látogatásának például fontos szerepe volt az EU és az ázsiai nagyhatalom közötti kereskedelmi egyezmény véglegesítésében.

Igazi kemény diónak Trump bizonyult számára.

Merz elkötelezetten atlantista politikus, az Egyesült Államokkal való kapcsolatokat kiemelt fontosságúnak tekinti, ugyanakkor a jelenlegi amerikai elnök és különösen a mögötte álló MAGA-tábor viselkedése olyan helyzetbe hozta, amelyből nehéz úgy kijönni, hogy a kecske is jóllakjon, és a káposzta is megmaradjon. Az EU vezető gazdasági és politikai hatalmaként a közösség gyengítését és az európai „szuverenista” pártok erősítését a nemzetbiztonsági stratégia szintjén is célul kitűző Trump-adminisztráció egyik legfőbb célpontja éppen Németország lett.

Trumphoz közel állt vagy most is közel álló emberek, így Elon Musk, Donald Trump Jr. vagy éppen J. D. Vance alelnök például nyíltan hitet tettek az AfD mellett, amely a Dexitről (Németország EU-ból való kilépése) tartana népszavazást, az eurót helyett pedig újra bevezetné a német márkát. Ez a program zene az EU-t gyengíteni kívánó amerikai republikánusok füleinek – nem csoda, hogy az AfD-t tenyerükön hordozzák, a párt politikusai washingtoni kormányzati irodákba bejáratosak. Igaz, az utóbbi időben Trump és körének Európa-ellenessége olyan szintet ütött meg, hogy már a német szélsőjobboldali párt is kénytelen volt kritikát megfogalmazni az amerikai kormány egyes döntéseivel vagy az elnök egyes kijelentéseivel szemben (például amikor Trump arról értekezett, hogy az Afganisztánban állomásozó európai – köztük német – csapatok semmit nem csináltak). Eközben a németek Egyesült Államok iránti szimpátiája mélypontra került, Amerika elutasítottsága már Oroszországéval vetekszik, az AfD pedig, ha növelni akarja népszerűségét, nem teheti meg, hogy maga is nem viszonyul kritikusan Washingtonhoz.

Merz kancellárként sokáig nagyon óvatos volt Trumppal, kerülte a konfliktust, az Irán elleni háború – amelynek elutasítottsága nagyon magas a németek körében – azonban új helyzetet teremtett.

Nemrég Merz nyílt Amerika-bírálatra szánta el magát, amivel nem meglepő módon kivívta az amerikai elnök haragját. A kancellár április végén a Carolus-Magnus Gimnázium diákjai előtt tartott előadásában azt mondta, Washingtonnak nincs egyértelmű kilépési stratégiája a háborúból, a tárgyalási stratégiájuk nem meggyőző, az iráni vezetés pedig taktikai fölényben van velük szemben.

Trump erre éles kirohanást intézett Merzcel és Németországgal szemben.

Németország kancellárja, Friedrich Merz azt hiszi, rendben van az, ha Iránnak van nukleáris fegyvere. Nem tudja, mit beszél! Ha Iránnak lenne nukleáris fegyvere, az egész világ túsz lenne. Nem csoda, hogy Németország olyan rosszul áll, mind gazdaságilag, mind más tekintetben!

– írta a Truth Socialön.

Bár a kancellár másnap úgy reagált Trump szavaira, hogy Washington és Berlin viszonya „változatlanul jó”, erre az amerikai elnök gyorsan rácáfolt, és egy következő Truth Social-posztban már azzal fenyegetett, hogy kivonja az amerikai csapatok egy részét Németországból. (Európában ma Németországban állomásozik a legtöbb amerikai katona: a 86 ezer főből 39 ezer.) Az esetlegesen Németországból kivonandó amerikai katonákra máris többen bejelentkeztek a NATO keleti szárnyáról, így Románia, Észtország, Litvánia és Karol Nawrocki lengyel elnök is.

Friedrich Merz Donald Trumpnál az Ovális Irodában 2026. március 3-án. Forrás: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg via Getty Images

Roderick Kiesewetter, Merz pártja, a CDU parlamenti képviselője, a Bundeswehr nyugalmazott ezredese a Politicónak úgy nyilatkozott, nem aggódnak amiatt, ha pár ezer amerikai katonát kivonnak Németországból, mert azoknak jó helyük lesz a NATO keleti szárnyán is. Kiesewetter elismerte, hogy a Berlin és Washington közötti kapcsolat feszült, és finom bírálatot is megfogalmazott a CDU-elnök és kancellár Merzcel szemben.

A védelmi miniszterünk és a kancellárunk kijelentette, hogy ez nem a mi háborúnk. A népünk látja, hogy ez a mi háborúnk, amikor a benzinkutakra néz. És ezért okosabb, sőt bölcsebb lett volna azt mondani, hogy nos, mi készen állunk a támogatásra. Valóban így van. Valószínűleg három hajót küldünk

– fogalmazott Kiesewetter a Hormuzi-szorosnál fennálló helyzetre utalva, mellyel kapcsolatban Trump többször is kérte, hogy az európai NATO-tagállamok vegyék ki részüket a földszoros megnyitására irányuló erőfeszítésekből. Azt, hogy Németország aknakereső hajókat küldjön a szoros térségébe, a DeutschlandTrend adatai szerint a németek 53 százaléka helyesnek tartja, míg 36 százalékuk ellenzi.

Azt, hogy Merznek helyes volt-e ilyen határozottan szembeszállnia Trumppal, az elemzők különbözőképpen értékelik. Külpolitikai szempontból mindenképpen legalábbis kockázatos lépés volt, de a német lakosság körében akár még népszerű is lehet egy ilyen kiállás.

Tízből hét német ugyanis azt mondta, a szövetségi kormánynak még akkor is ki kell állnia álláspontja mellett, ha ezzel kivívja Trump haragját.

Tízből mindössze két megkérdezett mondta azt, hogy jobb, ha a kormány megtartóztatja magát az amerikai elnök provokálásától. Lehet tehát, hogy Merz számára belpolitikailag végső soron kifizetődő, ha nyíltan kritizálja Washingtont, bár a belső német problémák miatti támogatottságvesztésen egy ilyen kiállás nem sokat javít.

Címlapkép: Friedrich Merzet ábrázoló bábu egy farsangi karniválon Mainzban 2026. február 16-án. Forrás: Thomas Lohnes/Getty Images