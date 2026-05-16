Zivatar csaphat le hazánkra, 3 vármegyében riasztás van érvényben
A következő napokban is folytatódik a csapadékos időjárás. Míg a Dunántúlon és a középső országrészben további kiadós esőzésekre és viharos szélre kell számítani, addig keleten heves zivatarok, jégeső és felhőszakadás is kialakulhat egészen vasárnap éjfélig - tudósított a HungaroMet Zrt.

Az elmúlt másfél napban a Tisza vonalától nyugatra kiterjedt területen 10–30 milliméternyi csapadék hullott, a Nyugat-Dunántúlon pedig helyenként az 50 millimétert is elérte az eső mennyisége. Ennél jóval szárazabb maradt a Tiszántúl térsége. Bár a délelőtt folyamán átmenetileg több helyen csillapodott a csapadék, délnyugat felől már érkezik az újabb esőzóna. Ez a Dunántúl fölött terjeszkedve ismét jelentős csapadékmennyiséget hoz.

Eközben a keleti határvidéken a kisütő nap kedvez a légköri labilitásnak, így ott sorra alakulnak ki a zivatarok.

A zivatarveszélyre való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés vármegyék egyes régióiban elsőfokú riasztás van érvényben.

A meteorológiai előrejelzések szerint egy délnyugat-északkeleti irányú, széles sávban további 20 millimétert meghaladó, kisebb körzetekben pedig akár 30–40 milliméternyi eső is eshet.

Az intenzív esőzés vasárnap délig is kitarthat, és helyenként újabb 15 milliméter feletti mennyiséget hozhat.

Az ország keleti felében a kora délutáni óráktól kell kiterjedt zivatartevékenységre számítani, amely észak felé haladva egészen estig ismétlődhet. Éjszaka a viharok várhatóan lecsillapodnak, de vasárnap dél körül a keleti és északkeleti tájakon újra erőre kaphatnak. Az intenzívebb zivatargócokat 55–70 km/órás szél, apróbb szemű jégeső, valamint jelentős, 25–30 millimétert is meghaladó felhőszakadás kísérheti.

A csapadék mellett a szél is megerősödik

Vasárnap reggeltől késő délutánig a Dunántúl nagy részén viharos, 60–70 km/órás északnyugati széllökések várhatók. A Dunántúli-középhegység térségében a szél ereje a 70 km/órát is meghaladhatja.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

