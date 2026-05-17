A német vezérkari főnök szerint Oroszország éveken belül megtámadhatja a NATO-t

Carsten Breuer, a Bundeswehr vezérkari főnöke a Süddeutsche Zeitungnak adott interjújában hangsúlyozta a fenyegetés közelségét. Kiemelte: az orosz fegyverkezési ütem, a haderőnövelés és a geopolitikai folyamatok mind arra utalnak,
hogy Moszkva legkésőbb 2029-re készen állhat a katonai szövetség próbára tételére.
A tábornok rámutatott, hogy a fenyegetés egyértelműen Oroszország felől érkezik. Németországnak ezért haladéktalanul egy harcra kész, magas készenléti szintű hadsereget kell felépítenie.
A katonai vezető álláspontját több nyugati döntéshozó, köztük Mark Rutte NATO-főtitkár is osztja. Erkki Koort észt biztonságpolitikai szakértő azonban egy meglepőbb forgatókönyvre is felhívta a figyelmet. Szerinte egy orosz provokáció nem feltétlenül a balti államok ellen irányulna, hiszen egy Németország elleni akció jóval nagyobb politikai és katonai hatást válthatna ki. Ezt támasztják alá a német sajtóban megjelent elemzések is. Ezek rávilágítanak, hogy stratégiai elhelyezkedése miatt egy jövőbeli konfliktusban akár a Balti-tengeren fekvő Rügen szigete is közvetlen célponttá válhat.
A növekvő fenyegetés miatt Berlin felgyorsítja védelmi képességeinek megerősítését. Korábban felmerült, hogy az Egyesült Államok áthidaló megoldásként nagy hatótávolságú rakétákat telepít Németországba. Ez a terv azonban mostanra lekerült a napirendről, így a német vezetés saját fegyverrendszerek beszerzése mellett döntött. Carsten Breuer a közelmúltban már a Pentagonban egyeztetett a kérdésről. Boris Pistorius védelmi miniszter pedig még ebben a hónapban Washingtonba utazik, hogy Tomahawk típusú cirkálórakéták vásárlásáról tárgyaljon.
Címlapkép forrása: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images
