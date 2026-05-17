A német vezérkari főnök szerint Oroszország éveken belül megtámadhatja a NATO-t

A német vezérkari főnök szerint Oroszország legkésőbb 2029-re katonailag is próbára teheti a NATO-t. A katonai vezető ezért egy magas készenlétű haderő azonnali kialakítását sürgeti. Bár a legtöbb elemző a Baltikumot tartja a legsebezhetőbb régiónak, biztonságpolitikai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy egy esetleges orosz támadás első célpontja akár Németország is lehet. Ennek fényében Berlin saját nagy hatótávolságú rakéták beszerzésére készül, miután az amerikai fegyvertelepítés terve lekerült a napirendről - tudósított az Euronews.

Carsten Breuer, a Bundeswehr vezérkari főnöke a Süddeutsche Zeitungnak adott interjújában hangsúlyozta a fenyegetés közelségét. Kiemelte: az orosz fegyverkezési ütem, a haderőnövelés és a geopolitikai folyamatok mind arra utalnak,

hogy Moszkva legkésőbb 2029-re készen állhat a katonai szövetség próbára tételére.

A tábornok rámutatott, hogy a fenyegetés egyértelműen Oroszország felől érkezik. Németországnak ezért haladéktalanul egy harcra kész, magas készenléti szintű hadsereget kell felépítenie.

A katonai vezető álláspontját több nyugati döntéshozó, köztük Mark Rutte NATO-főtitkár is osztja. Erkki Koort észt biztonságpolitikai szakértő azonban egy meglepőbb forgatókönyvre is felhívta a figyelmet. Szerinte egy orosz provokáció nem feltétlenül a balti államok ellen irányulna, hiszen egy Németország elleni akció jóval nagyobb politikai és katonai hatást válthatna ki. Ezt támasztják alá a német sajtóban megjelent elemzések is. Ezek rávilágítanak, hogy stratégiai elhelyezkedése miatt egy jövőbeli konfliktusban akár a Balti-tengeren fekvő Rügen szigete is közvetlen célponttá válhat.

A növekvő fenyegetés miatt Berlin felgyorsítja védelmi képességeinek megerősítését. Korábban felmerült, hogy az Egyesült Államok áthidaló megoldásként nagy hatótávolságú rakétákat telepít Németországba. Ez a terv azonban mostanra lekerült a napirendről, így a német vezetés saját fegyverrendszerek beszerzése mellett döntött. Carsten Breuer a közelmúltban már a Pentagonban egyeztetett a kérdésről. Boris Pistorius védelmi miniszter pedig még ebben a hónapban Washingtonba utazik, hogy Tomahawk típusú cirkálórakéták vásárlásáról tárgyaljon.

Címlapkép forrása: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

