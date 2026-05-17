A WHO kiadta legmagasabb szintű riasztást

A WHO vasárnap jelentette be a legmagasabb szintű riasztást.
Erre azután került sor, hogy a járvány átlépte az országhatárokat, megmagyarázhatatlan halálesetek fordultak elő, és komoly bizonytalanság alakult ki a fertőzés valós kiterjedését illetően. Az ebolavírust Uganda fővárosában, Kampalában, valamint a mintegy húszmillió lakosú Kinshasában is kimutatták. A járvány tehát továbbterjedt arról az eldugott bányavidékről, ahol először azonosították.
Május 16-ig a Kongói Demokratikus Köztársaságban nyolc laboratóriumilag megerősített esetet, 336 gyanús megbetegedést és 87 feltételezett halálesetet tartottak nyilván Ituri tartományban. Ugandában két megerősített esetet regisztráltak Kampalában. Közülük az egyik halálos kimenetelű volt, és mindkét esetben Kongóból érkező utazókról volt szó. A fertőzés valószínűleg már hetekkel a hivatalos azonosítás előtt terjedni kezdett. Ezt támasztja alá, hogy az első tesztelések során tizenhárom mintából nyolc bizonyult pozitívnak. Emellett Ituri és a szomszédos Észak-Kivu tartományban további, egyelőre tisztázatlan okú haláleseteket is jelentettek. Legalább négy egészségügyi dolgozó vesztette életét vérzéses lázra utaló tünetekkel.
A Bundibugyo-ebolavírus az egyik legritkább, emberre is veszélyes ebolavírus-faj. Korábban mindössze két dokumentált járványt okozott: 2007-ben Ugandában, 2012-ben pedig Kelet-Kongóban.
Ezek összesített esetszáma is alacsonyabb volt a mostani kitörés során eddig regisztráltnál.
Az ebolavakcinák és az antitestes kezelések túlnyomó többségét a gyakoribb és halálosabb Zaire törzs ellen fejlesztették ki. Erre a 2014 és 2016 közötti, több mint tizenegyezer emberéletet követelő nyugat-afrikai járvány nyomán került sor.
A szükséghelyzet kihirdetése mellett a WHO hangsúlyozta, hogy egyetlen ország se vezessen be határ-, utazási vagy kereskedelmi korlátozásokat. Ezek ugyanis hatástalanok, és csak arra jók, hogy az utazókat az ellenőrizetlen határátkelők felé tereljék. A szervezet ehelyett a járványügyi felügyelet, a laboratóriumi tesztelés és az infekciókontroll megerősítésére szólította fel a szomszédos országokat. A WHO sürgős klinikai vizsgálatokat kezdeményezett a kísérleti vakcinákkal és gyógyszerekkel. Ezek között szerepel az Oxfordi Egyetem és a Moderna vakcinajelöltje, valamint a Gilead Sciences remdesivir nevű vírusellenes szere is, bár jelenleg még egyik sem rendelkezik kifejezetten a Bundibugyo törzs elleni engedéllyel.
A járvány gócpontja az ugandai határ közelében fekvő Ituri tartományban található. Különösen a Mongbwalu nevű aranybányászváros környéke érintett, ahol a munkások rendszeresen ingáznak a távoli bányatelepek és a regionális kereskedelmi központok között. A WHO szerint a városi és peremvárosi gócok jelentősen növelik a fertőzés szélesebb körű terjedésének kockázatát. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az amerikai külföldi segélyek és a járványügyi felügyeleti programok leépítése miatt a leginkább érintett régiók reagálóképessége jelentősen meggyengülhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A WHO kiadta legmagasabb szintű riasztást
Nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet hirdettek.
Sorra zárják el azokat a nyersanyagokat, amik nélkül megáll a modern világ
Egy egészen riasztó folyamat indult el a világban.
Egy éve nem látott támadás érte Moszkvát
Többen életüket vesztették.
Fordulat az időjárásban: kettészakad Magyarország, mutatjuk, hol fog zuhogni az eső
Valahol viszont már a nap is kisüt.
Hogyan lehetne oldani a magyar nyugdíjkorhatár egyszerre fennálló merevségét és lazaságát?
Simonovits András írása.
Van egy eszköz, amelyből kritikus szintre süllyedt Kijev készlete - Végzetes hiány alakulhat ki Ukrajnában
Igencsak baljóslatú forgatókönyvekkel lehet számolni.
Meglépte az Egyesült Államok: lejárt a kulcsfontosságú engedély, drasztikus fordulat jöhet az orosz olaj körül
Az ázsiai országok lobbija ugyanakkor még közbeszólhat.
Teljesen visszacsinálná a Brexitet a brit kormányfő kihívója
Most már a lakosság is a csatlakozás pártján áll.
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje
A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj
Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban
Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság viszont érezhetően lemaradt. A kutatás-fejlesztési ráfordítások a Baltikum-Balkán
A magyar cégek 75 százalékának van körforgásos célja, de csak minden ötödiknek van terve hozzá
A hulladékcsökkentés fontos, de korántsem elég - a BCSDH és a KPMG közös felmérése szerint a magyarországi, fenntarthatóságban élen járó vállalatok jelentős része
Top 10 osztalék részvény - 2026. május
Május negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?