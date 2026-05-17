A WHO kiadta legmagasabb szintű riasztást

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebolajárvány miatt. A ritkán előforduló Bundibugyo törzs ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina és gyógymód, a fertőzés pedig már nagyvárosi környezetben is megjelent - jelentette a Bloomberg.

Erre azután került sor, hogy a járvány átlépte az országhatárokat, megmagyarázhatatlan halálesetek fordultak elő, és komoly bizonytalanság alakult ki a fertőzés valós kiterjedését illetően. Az ebolavírust Uganda fővárosában, Kampalában, valamint a mintegy húszmillió lakosú Kinshasában is kimutatták. A járvány tehát továbbterjedt arról az eldugott bányavidékről, ahol először azonosították.

Május 16-ig a Kongói Demokratikus Köztársaságban nyolc laboratóriumilag megerősített esetet, 336 gyanús megbetegedést és 87 feltételezett halálesetet tartottak nyilván Ituri tartományban. Ugandában két megerősített esetet regisztráltak Kampalában. Közülük az egyik halálos kimenetelű volt, és mindkét esetben Kongóból érkező utazókról volt szó. A fertőzés valószínűleg már hetekkel a hivatalos azonosítás előtt terjedni kezdett. Ezt támasztja alá, hogy az első tesztelések során tizenhárom mintából nyolc bizonyult pozitívnak. Emellett Ituri és a szomszédos Észak-Kivu tartományban további, egyelőre tisztázatlan okú haláleseteket is jelentettek. Legalább négy egészségügyi dolgozó vesztette életét vérzéses lázra utaló tünetekkel.

A Bundibugyo-ebolavírus az egyik legritkább, emberre is veszélyes ebolavírus-faj. Korábban mindössze két dokumentált járványt okozott: 2007-ben Ugandában, 2012-ben pedig Kelet-Kongóban.

Ezek összesített esetszáma is alacsonyabb volt a mostani kitörés során eddig regisztráltnál.

Az ebolavakcinák és az antitestes kezelések túlnyomó többségét a gyakoribb és halálosabb Zaire törzs ellen fejlesztették ki. Erre a 2014 és 2016 közötti, több mint tizenegyezer emberéletet követelő nyugat-afrikai járvány nyomán került sor.

A szükséghelyzet kihirdetése mellett a WHO hangsúlyozta, hogy egyetlen ország se vezessen be határ-, utazási vagy kereskedelmi korlátozásokat. Ezek ugyanis hatástalanok, és csak arra jók, hogy az utazókat az ellenőrizetlen határátkelők felé tereljék. A szervezet ehelyett a járványügyi felügyelet, a laboratóriumi tesztelés és az infekciókontroll megerősítésére szólította fel a szomszédos országokat. A WHO sürgős klinikai vizsgálatokat kezdeményezett a kísérleti vakcinákkal és gyógyszerekkel. Ezek között szerepel az Oxfordi Egyetem és a Moderna vakcinajelöltje, valamint a Gilead Sciences remdesivir nevű vírusellenes szere is, bár jelenleg még egyik sem rendelkezik kifejezetten a Bundibugyo törzs elleni engedéllyel.

A járvány gócpontja az ugandai határ közelében fekvő Ituri tartományban található. Különösen a Mongbwalu nevű aranybányászváros környéke érintett, ahol a munkások rendszeresen ingáznak a távoli bányatelepek és a regionális kereskedelmi központok között. A WHO szerint a városi és peremvárosi gócok jelentősen növelik a fertőzés szélesebb körű terjedésének kockázatát. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az amerikai külföldi segélyek és a járványügyi felügyeleti programok leépítése miatt a leginkább érintett régiók reagálóképessége jelentősen meggyengülhet.

Címlapkép forrása: Getty Images

